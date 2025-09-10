焦點

優才書院教員北上教學照片曝光

巡迴最後一站！「進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG」登陸啟德 一票睇盡「牆內」及「牆外」世界｜Yahoo活動街

由日本官方授權的【進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG】，即日起至10月26日登陸啟德。自2019年於日本首展後，【進擊的巨人展FINAL】巡迴台灣、首爾、曼谷等城市，終於在最後一站來到香港！

香港場帶來日本展最精華的內容，更集原作與歷年展覽之大成，全方位打造沉浸式展覽體驗。以原畫為核心，利用細膩的燈光投射及影音特效，規劃八大展區：「牆的世界」、「巨人大戰劇場」、「英雄們」、「最終原畫」、「作者諫山創深度訪談」等，更特別規劃「特別展示區」，重現巨人登場名場面。透過逾200幅複製原畫、2.4米高9米寬超大螢幕打造的「巨人大戰」劇場，帶領觀眾進入諫山創筆下的巨人世界。

「牆內」或「牆外」？小朋友才做選擇，香港場一票睇盡！

【進擊的巨人展FINAL】首創雙動線設計，在觀看震撼的「開幕劇場」後，觀眾將如主角般抉擇──踏入「牆內」帕拉迪島或「牆外」瑪雷。香港巨人迷的福利來了！無需做選擇，香港場特別開放觀眾可自由體驗兩條路線，一票盡覽牆內牆外專屬原畫與劇情視角，深入瞭解雙動線設計的巧思，感受兩個世界的巨大鴻溝。

6.2米高「超大型巨人」還原神級名場面

香港場特設「特別展示區」，打造多個打卡場景。最矚目是將巨人登場畫面實體化，3米高城牆配合6.2米高「超大型巨人」的裝置，喚起粉絲「被巨人支配的恐懼」。展區設置「巨人留言板」，快到現場寫下自己的心情吧！區內也有艾連、米卡莎、兵長和團長的1:1等身立牌，讓粉絲盡情與調查兵團合影，留下難忘回憶。

非賣品珍藏手稿入場禮 四款經典場景送給你

每位觀眾可獲隨機款式入場禮—原比例「珍藏複製手稿」一張，四款分別為巨人四大經典場景：艾連首次變身巨人揮拳爆發瞬間、兵長里維初登場銳不可擋的帥氣畫面、艾爾文團長率領調查兵團赴死衝鋒的壯烈時刻，以及米卡莎含淚道出「謝謝你替我圍上這條圍巾」的動人告白，每款都值得珍藏！

40款首發周邊 香港粉絲搶先入手

大會空運逾300款限量周邊到場發售，當中包括40款香港獨家精品，例如全新設計的壓克力場景組；粉絲必買的壓克力色紙、長方形胸章、壓克力小磚、收藏圖卡等。現場消費滿299港元可獲得直式紙袋，消費滿499港元可獲橫式大紙袋，只送不賣。香港巨人迷們，是時候獻出你們的心臟和荷包了！

【進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG】展覽資訊

日期：2025年9月9日（二）至 2025年10月26日（日）

時間：上午11時至下午9時

地點：九龍啟德雙子匯1期10樓

主辦單位：曼迪傳播股份有限公司

進擊的巨人展FINAL官網：進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）

