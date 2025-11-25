工作人員射泥彈趕東北虎惹議 動物園稱業內通用做法

【on.cc東網專訊】遼寧省瀋陽森林動物園日前傳出有男子用彈弓射擊園內東北虎，未知其動機。園方周一（24日）表示，涉事男子為動物園工作人員，當時正展開日常管護工作。

有現場目擊者稱，事發於周日（23日）下午2時許，當時一名男子從東北虎觀賞區旁邊的一個小亭子出來，手上拿着彈弓，還有彈丸，但不清楚彈丸具體材質。之後，該男子拉起彈弓向虎林內射擊，射擊時還發出聲音。

微信公眾號「瀋陽森林動物園」周一發文表示，經核實，涉事園內工作人員的行為是業內開展日常管護工作的通用做法，泥彈並未打到動物，僅通過撞擊發聲作為驅趕信號，目的是引導東北虎從室外運動場返回室內館舍。園方表示，未來將不斷優化引導方式，持續做好動物保護和管護工作。

