工作致命個案以猝死佔最多 工權會促倣效外國就過勞死立法

【on.cc東網專訊】工業傷亡權益會統計，本年截至12月22日工作致死人數有118人，較去年同期的76人增5成半。總幹事蕭倩文於電台節目中指，致命個案當中以猝死最多有54宗，提及不少國家有就過勞死立法，但香港就未有相關法例，她指部分猝死個案家屬需先取得死者的身體評估報告，證實與工作有關，家屬才有機會進行追討，希望香港亦可研究就過勞死立法。

蕭續指，建造業近年投放更多資源供僱員進行身體檢查，惟在其他行業並不普及，期望其他行業亦可研究倣效，亦可考慮與地區康健中心合作，為僱員提供體檢。她又指不少個案經解剖後歸納為個人健康或疾病問題，期望可進一步研究是否與工時過長、工作量太大等因素有關，以決定是否需要補償。

廣告 廣告

香港執業安全師學會會長李光昇在同一節目則表示，大埔宏福苑火災令工作致死人數有所增加，只計算其他個案的致命人數與去年相若。他又認為猝死個案上升已敲響警鐘，認為有必要進一步研究背後原因。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】