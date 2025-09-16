施政報告｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額料再放寬
工作讓人心情糟，但你可以心態超好！職場心態書藉推薦，120條職場另類心法讓你調整心情｜誠品書店《閱見自己》
「個個都返工，唔通個個都想返工咩」各位上班族都會面對很多關於職場上的心理糾結，想要衝破這些職場關卡嗎？也許這本《工作讓人心情糟，但你可以心態超好》會給你一些啟發。
在這個節奏飛快的時代，「活得像放假」並非遙不可及的夢想，而是一種一轉念就可以實踐的生活態度。誠品書店會每星期為讀者挑選書本介紹，從不同角度，為你指引方向。這期主題為「活得像放假」，誠品書店這次來推薦各位來閱讀這本《工作讓人心情糟，但你可以心態超好》，作者卡琳娜．麥戈以幽默筆調提供另類職場心法，讓你學會工作只是謀生手段，不必賠上好心情。
「表面上看起來泰然自若，其實雙腳在水下狂划求生」
唯有同理，才能給予最真切的建議。來自英國倫敦的文案工作者及創意人卡琳娜．麥戈，以其幽默詼諧的筆調，寫下120條職場另類心法。麥戈在各行各業中當過無數次「新鮮人」，從賣浴球、房仲，到部落客和主持，試過難堪，也嘗過成功的滋味。
書中過於誠實的職場寫照，讓上班族再怎樣不想承認，也只能苦笑道：「這就是我。」對着滿桌工作吃午餐、被一件小事反覆打倒⋯⋯挫敗沮喪時最需要的是理解，插畫上的不止是你，也是曾經的我們。聽聽麥戈的溫馨提示，這些會心微笑的瞬間將會帶給你生活的餘裕。
《工作讓人心情糟，但你可以心態超好》
作者｜卡琳娜．麥戈
出版｜悅知文化
關於「活得像放假」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。
==========
Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店
作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。
網站：誠品書店專頁
專欄頁：《閱見自己》
==========
