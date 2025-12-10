工展會 維園

年度壓軸活動「第59屆工展會」將於周六(13日)起於維園舉行，活動有大量多元產品與驚喜折扣，包括低至1元或1折發售，每日均免費供應30杯紅白酒。主辦的廠商會指市民蒞臨工展會，不但能推動本港經濟，亦幫助到受影響的宏福苑居民。

新一屆工展會於周六至下月5日在維園舉行，朝11晚9時開放，而23至31日延長開放一小時，而活動最後一天會提早一小時關閉。門票為10元，除最後一日，每晚7時起所有人免費入場(1月5日除外)。

廣告 廣告

活動設有超過900個戶外攤位，分布於「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」等12個主題展區，從地道美食到各樣生活所需產品一應俱全。另外，今屆新增兩個展區，分別為「家鄉風味區」及「樂齡活力區」。

大會與展商會推出多種折扣，包括多項產品以1元或1折出售，如阿一五福臨門鮑魚福袋、長盈行鮮燉燕窩、眾濟堂開幕$1靈芝福袋等。搶不到1蚊產品，大會亦安排四大購物優惠和活動，其中在「10蚊暖心購」優惠中，限量產品以10元發售，如原價308元的百利達Palinda白金甜白葡萄酒(750毫升)等。

另外，今年新增專為中老年人及其家庭而設的「樂齡活力區」，匯聚眾多優質中成藥、保健品等，並提供互動體驗及健康諮詢。逾100間參展商將為持長者卡或樂悠咭的長者提供最少5%額外折扣。

今年續有大量活動配合，包括「工展小姐選舉」等。廠商會會長盧金榮指， 希望今屆活動能夠創造10億元生意額，繼續發揮消費引擎作用之餘，同時挺身而出，與市民共度難關。

展商坦言大埔火災或損活動氣氛，參展的「金達世紀」品牌經理方秋岸指，公司會以多送多折扣的策略，如推出每天限量100個的10元福袋，讓市民購物之餘，調整心情。展商「大埔振興」執行董事陳岳成稱，對大埔火災感心痛，會向每名到訪展會的宏福苑居民送上禮物包。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/工展會周末開鑼-推消費優惠-廠商會冀帶出正能量/626909?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral