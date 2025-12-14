工展會增樂齡活力區 有參展商料生意較去年多兩成(劉倩桐報道)

【Now新聞台】一連24日的工展會第二日人頭湧湧，在今年增設的樂齡活力區，有參展商預計生意額會比去年多兩成。

來到一年一度的維園工展會，又是「血拼」的時間。

張女士：「買了蟲草、榨菜、海蜇，買了些豆粉、芝麻粉 ，(花了)1.5萬元左右，比去年貴些少。」

張小姐：「這天人頭湧湧，好像市道都幾旺。」

來到這裡當然目標明確。

入場人士：「當然是買食物。 」

今屆工展會首次增設家鄉風味區，市民來到可以品嚐來自不同省市的美食，像這檔攤檔，就能品嚐來自四川的核桃。

工展會今年亦新增了樂齡活力區。

趙先生：「因為我都70多歲，她更是80歲，已經踏入了那個年齡，都需要了解一下。沒有預算，喜歡就買，最緊要適合、開心就可以。」

有參展商對銷情樂觀。

保健用品展商藍先生：「來的主要都是長者為主，正好配合我們的產品，(生意額)我比去年看好少些，我預計至少會多20%。」

工展會舉行至下月5日，朝11晚9開放，入場費10元，每日晚上7時起免費入場。

