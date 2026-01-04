【Now新聞台】工展會最後兩日，有參展商稱旺丁不旺財。

工展會來到最後一個周日，不少市民帶同手推車及行李箱，希望最後衝刺來「掃平貨」。有廣州來的旅客稱，經朋友推介後特意過來，發現價格比起當地更便宜，已經花費一千多元。不過有參展商稱，雖然人流有增加，但是旺丁不旺財，生意與上年比較預料少了兩至三成。

參展商李先生：「始終經濟差點，消費欲較以往差，加上可以北上消費，沒以往生意好是真的。加上今年年尾沒有這麼快時間到新年，大家掃年貨的情況比往年都推遲了。」

廣州旅客張小姐：「因為我有朋友在這邊，他說工展會有很多東西買，我們就過來看。想買東西回來，好像食物、保健品等。(覺得價格如何？)我覺得不錯、很好，都蠻便宜的。」

