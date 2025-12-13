工展會維園開幕 廠商會料今屆約130萬人入場(梁潔瀅報道)

【Now新聞台】一連24天的工展會在維園開幕，不少市民提早到場搶購一元鮑魚等優惠產品。廠商會預計，今年約有130萬人入場，期望營業額與去年相若，大約10億元。

工展會開鑼，這班市民目標只有一個——搶到頭位，一元鮑魚有得袋，她就最開心。

陸女士：「非常開心有禮物取。一元划算，很開心。」

周太：「很多東西，鮑魚、海參，還有蠔油，很開心。花了3000至4000元，應該差不多要回去，因為購物車都滿了。」

除了市民掃貨，財政司司長陳茂波亦都光顧，買了智能家電、食品等，花費約4200元，又試吃小食。

財政司司長陳茂波：「非常好味，味道相當不錯，海參口感還是有彈性，非常好。」

今年工展會設有12個主題展區，涵蓋飲食、保健產品及廚具家電等。廠商會預計，今年約有130萬人入場，期望營業額與去年相若，大約10億元。

有參展商提供優惠，期望生意比去年有增長。

參展商何國良：「經濟不好會差，但我們抱著正能量心態去迎接、面對工展會，希望有好結果，希望有(百分之)十五至二十的增長。」

參展商黃先生：「這次工展會而言應該都會好，香港市民的心情都平穩了，都肯出來消費。我們看前望，最重要快樂、健康，大家開心一下、放鬆一下，飲些酒開心一些，希望(生意額)有七位數字。」

這間南韓燒酒商第一次參展就推出一元燒酒優惠吸客，不過先到先得，每日限量100份。

工展會即日起舉行至明年1月5日，由早上11時開放至晚上9時，入場費為10元；每日晚上7時起，所有人免費入場。

#要聞