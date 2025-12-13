工展會維園開幕 廠商會料今年約有130萬人入場(陳佩彤報道)

【Now新聞台】一連24天的工展會在維園開幕，不少市民提早到場搶購一元鮑魚等優惠產品。廠商會預計，今年約有130萬人入場，期望營業額與去年相若，大約10億元。

工展會開鑼，這班市民目標只有一個，搶到頭位，一元鮑魚有得袋，她就最開心。

陸女士：「9點多就來了，在外面。非常開心有禮物取，待會看看有甚麼『啱心水』就買，買多一點。一元划算，很開心，花費約數千元。」

周太：「很多東西，鮑魚、海參，還有蠔油，很開心。花了3000至4000元，應該差不多要回去，因為購物車都滿了，之後再來。」

有參展商提供優惠，期望生意比去年有增長。

參展商何國良：「經濟不好會差，但我們抱著正能量心態去迎接、面對工展會，希望有好結果，希望有(百分之)十五至二十的增長。」

參展商黃先生：「這次工展會而言應該都會好，香港市民的心情都平穩了，都肯出來消費。我們看前望，最重要快樂、健康，大家開心一下、放鬆一下，飲些酒開心一些，希望(生意額)有七位數字。」

今年工展會設有12個主題展區，涵蓋飲食、保健產品及廚具家電等。期間，財政司司長陳茂波亦到場，買了咖啡及蜂蜜。

廠商會預計，今年約有130萬人入場，期望營業額與去年相若，大約10億元。

廠商會會長盧金榮：「我們期望接下來24天展期，不單為市民和旅客提供豐富、多元、超值的體驗，亦希望透過不同關愛活動，我們亦為慈善團體、社企以及一些康復的一些服務單位，提供一些免費攤位，向市民傳達正能量，並且送上節日平安及祝福。」

工展會即日起舉行至明年1月5日，由早上11時開放至晚上9時，入場費為10元，每日晚上7時起，所有人免費入場。

