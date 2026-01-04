工展會銷情理想 人潮帶動維園文化創意藝術市集

今天(4日)為「第59屆工展會」展期內最後一個周日，場內人潮洶湧。(蘇文傑攝)

今天(4日)為「第59屆工展會」展期內最後一個周日，場內人潮洶湧，市民把握最後機會入場選購心頭好。參展商均表示，活動人流勝預期，不少市民入場提早辦年貨，令銷情至少與去年持平甚至五成增長。工展會人流同時帶動附近的市集，有檔主表示，「睇到仲有希望，仲有得做(生意)」，料維園年宵將有類似的協同效果。

工展會場內人潮洶湧，當中不乏前來提早辦年貨的市民。出售海味的「華泰海產貿易」負責人林小姐表示，今年初期人流一般，但隨着大會舉辦多項活動及參展商推出優惠，成功吸引大量市民入場消費。

她指，顧客提前辦年貨，平均消費約三至五百元，主要選購海參、花膠及鮑參翅肚等食材。林小姐續稱，今年銷情與去年相若，能夠持平已屬理想。展望新年，她對市道充滿信心，並計劃繼續推出優惠，以「薄利多銷」方式吸引顧客，期望支持本地品牌之餘，亦能延續消費熱潮。

酒莊推紅酒盲盒 銷售突破七位數

另一展商「百利達酒莊」負責人黃特平亦認同工展會「旺丁旺財」，指今年人流及銷情均較去年理想。他表示，今年是酒莊第三度參展，銷情明顯較去年旺盛，平均每位顧客消費約300元，並推出「紅酒盲盒」等創新促銷活動，吸引大批市民排隊選購。他形容展期內「成日排隊」，場面熱鬧。

黃特平又指，聖誕及元旦期間人流特別多，攤位幾乎「逼到冇時間食飯」，銷售額已突破七位數字。他相信新年市道將持續向好，市民消費心情正面，出手亦更為慷慨，期望能延續佳績，為新一年零售業注入動力，「市民心情平靜咗，消費意欲高咗。」

文創市集受惠 小食檔人流一浪接一浪

工展會人流暢旺，亦直接帶動旁邊「維園文化創意藝術市集」。經營小食檔的趙先生指出，工展會在下午五、六時人流最為集中，場內過於擠迫，部分食客反映「太逼食唔到」，遂走到嘉年華市集消費；形容，市集人流一浪接一浪，帶動整體銷情。趙先生又說，市民消費意欲不俗，普遍按需要選購食物，並不介意價錢。他坦言，銷情令人滿意。展望新年，他相信人流將持續增加，市道有望更旺，並對未來銷情充滿信心。

另一位出售棉花糖和爆谷等美食的檔主周先生亦指，聖誕至元旦期間生意「OK、好、非常好」。他指出，今年人流明顯增加，令他「睇到仲有希望，仲有得做(生意)」；認為，工展會及鄰近活動互相帶動，對整體消費氣氛有正面影響。他又觀察到，家庭客出手較為闊綽，消費力強；情侶及個人客則相對謹慎，但仍願意享受美食。展望未來，他相信維園年宵市場同樣能延續消費熱潮，對銷情充滿信心。

