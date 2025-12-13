工展會開鑼 市民通宵排隊搶平貨 商家冀生意增20％

【on.cc東網專訊】一連24日的工展會今日(13日)在維園開幕，展期至明年1月5日。有市民清晨12時已到場排隊，成功搶購1蚊鮑魚；亦有預計花數千元購買心頭好。有參展商推出優惠及福袋吸客，對銷情感到樂觀，希望有15%至20%的增長。主辦方預計，今屆將有130萬入場人次及10億港元銷售額，與去年相若。

工展會今早11時開幕，不少市民提早在場外排隊等候入場，期望買到心頭好。開門時間一到，大批市民紛紛衝到心儀攤位搶購限量優惠產品，當中又以1蚊鮑魚福袋的攤位最受歡迎，福袋限量20個，數秒就排滿人。成功搶購鮑魚福袋的盧先生表示，今日清晨12時已到維園排隊，最終排到第6個名額。市民陸小姐則搶閘排到今日最後1個名額，成功購入鮑魚福袋，直言「好開心、非常開心」，指自己今早9時多已在場外排隊，「陣間睇吓有咩啱心水嘅就買，買多啲」，預料花數千元。

1蚊鮑魚福袋屬開鑼首周限定，售至下周六(20日)，每日20份。負責人表示，為鼓勵市民留港消費，特意將活動拉長至8日，期望生意額有15%至20%增長，又強調絕無加價，透過工展會提供更多優惠，除了1蚊鮑魚福袋，亦會有買3送3優惠，「雖然好多人話經濟唔好，但係我哋抱着正能量嘅心態去迎接、面對工展會，希望有一個好的結果。」

今屆工展會設逾900個攤位，分為12個主題展區，推出四大購物優惠，包括「10蚊暖心購」、「開鑼狂賞周」、「聖誕激抵大放送」及「閉幕優惠大激賞」，並有過100款低至「10蚊」及「1蚊」的產品優惠。同時，大會今年繼續提供「銀色消費優惠」，逾100間參展商將為持「長者咭」或「樂悠咭」的長者提供最少5%額外折扣。入場費10港元，每晚7時後免費入場，展會最後一日除外。

