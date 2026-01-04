工展會｜旅客稱貨品便宜 有參展商稱旺丁不旺財料生意跌約三成(羅家晴報道)

【Now新聞台】工展會最後兩日，有參展商稱雖然人流增加，但是旺丁不旺財，市民消費意欲不大，預料生意額較去年下跌兩至三成。

天氣仍然微涼，不少人就趁工展會最後一個周日來試吃，喝啖湯暖暖身，順便買點湯包回去。

場內人頭湧湧，手推車、行李箱，全部都不能少，有市民已經是「回頭客」，第二次入來希望「掃平貨」。

程先生：「我想東西會便宜一點，其實都差不多，可能最後一日會好點，都沒有說多少錢收手，先逛逛再算，暫時花費了數千元。」

沈太：「價錢其實差不多，人流都差不多，好像上次我們都是星期日來，都是差不多人流。年年都有來逛逛，支持一下香港。」

除了本地市民，亦吸引到旅客慕名而來。

廣州旅客張小姐：「因為我有朋友在這邊，他說工展會有很多東西買，我們就過來看，想買東西回來，好像食物、保健品等(覺得價格如何？)我覺得不錯、很好，都蠻便宜的。」

人流就多了，不過有賣年貨的參展商稱旺丁不旺財，預料生意較往年下跌兩至三成，會視乎情況決定最後一日會否推出更多優惠。

參展商李先生：「始終經濟差點，消費欲較以往差，加上可以北上消費，沒以往生意好是真的，加今年年尾沒有這麼快到新年，大家掃年貨的情況比往年都推遲了。」

周一是工展會最後一日，會提前至晚上8時結束，想來的市民就要留意時間安排行程。

#要聞