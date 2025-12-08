工展會2025 12月中一連24日維園舉行！$1鮑魚福袋/$30雞尾酒/每日免費派酒 設樂齡活力區免費量血壓、骨密度測試

香港年度「平買聖地」工展會又回歸啦！第59屆工展會將於2025年12月13日至2026年1月5日一連24日在銅鑼灣維多利亞公園舉行。今屆以「品牌萬千 工展傳承」為主題，超過900個戶外攤位、12大主題展區，可以在現場搶平貨、食盡環球國際美食，即睇詳情。

今年最大亮點：兩大全新主題區！

「年年都去，會唔會又係舊酒新瓶？」今屆絕對不同！大會重磅推出兩個全新主題區，一個讓你憑一張$10門票吃遍大江南北，另一個則專為阿爸阿媽度身訂造，無論你是「吃貨」還是「孝順兒女」，也必定可以滿載而歸！

1.家鄉風味區

今屆工展會首次引入12個內地省市的特色攤檔，包括內蒙古、呼和浩特、四川、重慶、黑龍江、甘肅、大連、廈門、吉林、雲南、寧夏、武夷山和新疆！美食特產包括牛肉乾、辣醬、蜂蜜、東北人參、雲南普洱、新疆大棗、廈門沙茶醬等。一張$10門票即可嚐盡大江南北的美食，絕對是物超所值！

今屆首次引入12個內地省市的特色攤檔，包括內蒙古、呼和浩特和新疆等地，可盡情挑選各地特產如新疆大棗。（ Getty Images ）

2.樂齡活力區

此全新主題專區是特別為長者和家庭設計，集合保健食品、中成藥、營養補充品、護眼產品、按摩器具、個人護理用品等，更設健康檢查體驗、免費量血壓、骨密度測試同健康講座，非常適合攜同爸爸媽媽來逛逛！

樂齡活力區專為長者和家庭而設，當中提供免費量血壓等服務。（Getty Images）

食到失控！兩大美食重鎮

Chill飲Chill食區｜雲集國際街頭小食同美酒：

特色美食包括：烤大魷魚、德國豬手、紐西蘭青口、台灣烤大腸包小腸、泰國沙爹串燒

美酒佳釀包括：葡萄酒、香檳、清酒、威士忌、精釀啤酒、果味雞尾酒

現場還有Busking街頭表演及駐場DJ打碟，氣氛超Chill！每日3pm將免費派發30杯紅酒／白酒（先到先得），還可以$30品嚐特調雞尾酒，且附送精美玻璃酒杯一隻，超划算！

美食廣場（熟食區）｜超過30個熟食攤檔，經典港式及環球美食一網打盡：

傳統港式：碗仔翅、極品佛跳牆、鮑魚撈飯、蛇羹

日式：章魚小丸子、廣島燒、大阪燒、鐵板燒汁串

東南亞：泰國椰皇炖雞、越南河粉、芒果糯米飯

甜品區：冰糖葫蘆、榴槤千層蛋糕、芒果糯米糍、芝麻糊

每日下午3點派發30杯紅酒／白酒。（Getty Images）

豐富食物增添節日氣氛，逛到腳軟也不怕，立即有位醫肚！（Getty Images）

$1福袋預測：鮑魚/金華火腿/燕窩/花膠

雖然$1貨品名單尚未完全公布，但根據往年經驗，$1鮑魚福袋、$1金華火腿、$1鮑片、$1燕窩、$1花膠、$1海味福袋一定榜上有名！另外，今年將分四階段推出數百款超低折扣：

$10暖心購（全期）：大部分低於5折

開鑼狂賞周（12月13日–12月20日）：低至2.5折，開幕日最瘋狂！

聖誕激抵大放送（12月21日–12月28日）：低至5折

閉幕優惠大激賞（12月29日–1月5日）：清貨價再減！

狂掃鮑參翅肚。（Getty Images）

總值超過400萬獎品大放送

今年大會送禮極之闊綽，禮品總值超過400萬，只要由2025年12月3日至2026年1月4日下載「工展會App」參加「幸運大激賞」及「終極鉅賞」，每人均有機會贏取總值10萬元的豐富大獎！除此之外，現場更可憑指定消費額參加抽獎，加上每日入場禮、投票抽獎等，獎品包括名牌家電、現金券、酒店住宿及旅遊套票，驚喜滿載！

今年大會送禮極之闊綽，禮品總值超過400萬。（Getty Images）

舞台活動化身小型嘉年華

今年工展會每日均有豐富精彩節目輪流上演，絕對沒有冷場！經典重頭戲當然少不了「工展小姐選舉2025」，還有小朋友最愛的「工展超級小Model大賽」、年輕人至愛的「DJ打碟大賽」，聖誕期間更加入限定燈飾打卡位及特別表演，加上每日不同主題的舞台活動，老少咸宜，邊逛邊吃邊打卡，玩足整天也不怕悶！

工展會每日均有新鮮滾熱辣的精彩節目，嘉年華氣氛更濃厚。（Getty Images）

門票+入場最強攻略

今年大會繼續全面電子化，現場完全不設售票處，亦不賣紙質門票，想入場就一定要靠電子支付！入閘時只需用BoC Pay、八達通、AlipayHK、支付寶或者微信支付掃碼即時付款$10便可以，十分方便，但記得一定要預先儲夠價值，因為現場完全無增值服務！另外，持長者咭或樂悠咭的長者，可以在貼有「銀色消費商戶」標誌的逾百個攤位享低至95折優惠，還有更多電子支付優惠。

長者+電子支付獨家福利

持長者咭或樂悠咭：逾百個攤位貼「銀色消費商戶」標誌，可享95折或以上

BoC Pay+：單次消費滿$100即減$10（全期每人最多用3次）

AlipayHK：每日限量派滿$50減$5電子消費券

今年大會繼續全面電子化，現場完全不設售票處，亦不賣紙質門票。（Getty Images）

工展會2025

地點：銅鑼灣維多利亞公園（港鐵銅鑼灣站A出口步行約5分鐘）（地圖按此）

展期：2025年12月13日（六）至2026年1月5日（一），共24天

開放時間：

2025年12月13至22日：11am-9pm

2025年12月23至31日：11am-10pm（聖誕及除夕延長）

2026年1月1至4日：11am-9pm

2026年1月5日（閉幕日）：11am-8pm

每日閉場前30分鐘（最後一日提前至1小時）停止入場

門票：

成人$10 ； 身高1米以下小童、65歲或以上長者、登記殘疾人士免費入場

註：7pm後免費入場（1月5日除外）

