免費送工展會入場券丨 Yahoo APP 會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

第59屆工展會即將於12月13日至明年1月5日舉行，今年設有12大主題展區合共超過900個攤位，包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、Chill飲Chill食區、美食廣場、家鄉風味區、樂齡活力區及推廣區，數百款優惠產品以低至1蚊或1折破底價發售！

Yahoo APP免費送出工展會入場券及價值$2,088限量禮品，仲有一系列低至$1/$10換購優惠，想免費入場同時以抵價shopping，就要留意以下詳情！

廣告 廣告

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

【第59屆工展會購物節入場券換領方法】

Yahoo APP會員進入兌換中心，以50YPoints就可以搶換「第59屆工展會購物節」入場券一張（每張價值$10）！下載Yahoo APP並登記成為會員，成功登記後Yahoo Rewards會馬上賞你200YPoints，每日再完成簡單任務賺YPoints，輕鬆儲分就可以免費搶換工展會購物節入場券！

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

Yahoo APP免費送迷你慢磨原養機、廚具消毒殺菌機、靈芝孢子油膠囊

Yahoo APP向讀者大派福利，送出價值高達$2,088禮品及電子入場券！

NUTZEN迷你慢磨原養機(價值$1,288)及4張電子入場券

所需YPoints：6000

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

樂斯牌脆意寶(價值$1,288)及4張電子入場券

所需YPoints：6000

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

CUCKOO廚具消毒殺菌機(價值$680)及4張電子入場券

所需YPoints：6000

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

蟲草坊靈芝孢子油膠囊(價值$2,088)及4張電子入場券

所需YPoints：6000

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

匡橋食物真空機(價值$2,000)及4張電子入場券

所需YPoints：6000

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

【2025工展會優惠】

除了免費送出門票、禮品外，Yahoo APP再加送低至$1換購優惠！Yahoo APP會員由即日起，以10YPoints就可以兌換以下換購優惠，於工展會2025以低至$1買永樂粉麵廠特濃蝦子麵、$1買佳善維他命E潤唇膏、$20買粉紅酒！

1. $1推廣價換購eefit依飛舒痛貼 (原價$108)

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

2. $1推廣價換購 Organic Season秋葵脆 (原價$75)

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

3. $1推廣價換購 佳善維他命E潤唇膏(原價$32)

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

4. $1推廣價換購永樂粉麵廠特濃蝦子麵(原價$10)

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

5. $10推廣價換購Diamondpro珪藻土軟地墊(原價$100)

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

6. $10推廣價換購FUDOGIKEN日本製透明收納箱(原價$70)

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

7. $10推廣價換購Dogma Rosé粉紅酒(原價$68)

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

8. $10推廣價換購海特眞露燒啤禮袋(原價$25)

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

9. $10推廣價換購詩樂氏衣物留香珠(原價$20)

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠

10. $10推廣價換購桂圓美沐浴露(感受裝)修護滋養/滋潤美白(45毫升)(原價$20)

免費送工展會入場券丨Yahoo APP會員限時搶換價值高達$2,088禮遇＋工展會$1換購優惠