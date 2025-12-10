工展會12.13開鑼 廠商會指回復正常生活 更好幫助宏福苑居民

【on.cc東網專訊】第59屆工展會將於周六(13日)開鑼，今屆設有超過900個攤位，分布於12個主題展區，涵蓋地道美食至各式生活所需品。廠商會會長盧金榮指，因應大埔宏福苑火災，今次工展會在宣傳上，都以溫暖及關愛的角度出發，希望可帶出正能量給市民，今屆工展會亦會將部分門票的收入捐出，用作支援災民的緊急需要。

盧續指在大埔宏福苑發生火災後，明白社會氣氛比較一般，但社會始終需要慢慢復常，「大家需要團結一致，回復正常生活及經濟活動，先可更好去幫助到受影響嘅居民，重建返正常生活。」

今屆工展會推出四大購物優惠，包括「10蚊暖心購」，另外亦有大量產品以低至1港元或1折發售，入場人士若使用指定電子支付工具更可享額外折扣。

廠商會續指，為響應當局銀髮經濟政策，今屆工展會增設為中老年人及家庭而設的「樂齡活力區」，去年的「銀色消費優惠」今屆亦會繼續，超過100間參展商將為持有長者咭或樂悠咭的長者提供最少5%額外折扣，以促進銀色消費。

