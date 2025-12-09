工展會2025｜周六維園開鑼 銅鑼灣及天后將實施特別交通安排

20250106SOB_工展會最後一天配相-12_0.jpg

為配合維多利亞公園於本周六(13日)至下月5日舉行的第59屆工展會，銅鑼灣及天后一帶將實施以下特別交通及運輸安排：

有關特別交通及運輸安排詳情已上載運輸署網頁（www.td.gov.hk）及「香港出行易」流動應用程式。乘客亦可參閱公共運輸營辦商發出的乘客通告。運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。警方將視乎當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。

