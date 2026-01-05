工展會24天展期結束 吸136萬人次入場

廠商會 工展會

一連24日工展會昨結束，主辦單位廠商會稱展期共吸引約136萬人次入場，較上屆增加5%，總銷售額約10億元。廠商會會長盧金榮指，過去一年零售市道顯著回暖，而聖誕新年期間各項特色節慶活動，把日均旅客數量推升至疫後新高，消費氛圍熱烈。他提到，保健品、食品、參茸海味及酒品類別產品特別受歡迎，帶動整體銷售成績。

展期最後一日，大批市民和遊客推著手推車趕在最後一刻選購心頭好，場內迫得水洩不通，不少參展商均採取「要錢唔要貨」策略，出盡招數提供優惠吸引顧客，包括推出限量特價產品。

