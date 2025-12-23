工權會：今年至少 118 人因工喪生 非猝死個案 64 宗有紀錄以來最多｜Yahoo

工業傷亡權益會今日（23日）召開回顧記者會，截至昨日（22日）共有 118 人在工作期間喪生，撇除猝死個案，死亡人數有 64 人，是工權會有紀錄以來最多的一年。

【Yahoo 新聞報道】工業傷亡權益會表示，截至昨日（22 日）共有 118 人在工作期間喪生，較去年同期的 76 人大幅上升 55%，撇除猝死個案，死亡人數有 64 人，較去年同期的 35 人多，亦是工權會有紀錄以來最多的一年。

高處墮下佔 10 宗

工業傷亡權益會今日（23 日）召開回顧記者會。截至昨日，工權會統計有 118 人在工作期間喪生，包括 54 宗猝死，17 宗受困、遭撞擊或壓倒個案，15 宗火警相關個案、10 宗高處墮下個案、8 宗交通事故、8 宗遇溺個案，而其他個案有 6 宗。總幹事蕭倩文表示，死亡人數是有紀錄以來最多的一年，非常沉痛，希望不會再增加。

118 宗死亡個案當中，建造業是重災區，佔 50 宗，其餘包括外籍家務工有 16 宗， 倉庫物流業有 11 宗，運輸業有 8 宗等。在大埔宏福苑大火中，有 10 名外籍家傭因工殉職，包括一名菲律賓籍傭工及 9 名印尼籍傭工，全部已完成喪禮，遺體會在本月 25 日前運返家鄉。另外工權會亦跟進兩宗外傭因大火受傷的個案。

建造業致命事故按年增 5 成

蕭倩文指出，建造業致命事故達 50 宗，較去年的 34 宗大幅增加，包括 20 宗為猝死個案。她說，政府的宣傳教育和巡查集中在大地盤，惟很多裝修及維修工程有很多風險，認為不能夠忽視，舉例稱宏福苑同屬裝修維修工程，上月發生嚴重意外。她呼籲政府應落實建造設計安全的法例和制度，在早期規劃時加入安全元素，減少意外發生。

近 4 成猝死者年齡 60 歲或以上

在 54 宗猝死個案，普遍逝世工友年齡高，60 歲或以上的有 20 宗，而 50 至 59 歲的有 19 宗。蕭倩文建議，僱主主動為高齡僱員提供身體檢查，及早發現身體有否毛病，並及早醫治，又建議政府資助僱主購買心臟除顫器，在緊急情況使用。

籲政府積極考慮就「過勞死」立法

蕭倩文續說，避免工友猝死最重要是減少長時間和連續多日工作，並增加休息時間。她指出，即使工友可能工作過勞，但現實制度下，經解剖分析都以個人疾病定為死亡原因，沒有考慮到其他因素，包括過勞、長時間工作、工作壓力等，令家屬追討困難重重。她重申，政府應積極考慮就「過勞死」立法，以免工作環境誘發工友的自身疾病後離世，令家屬失去保障。