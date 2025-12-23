工權會：今年職業死亡人數118人 按年增55%

【Now新聞台】工業傷亡權益會指，今年職業死亡人數達118人，按年增加百分之55。

工權會統計所有行業，包括自僱及僱員的工作致命人數，撇除猝死個案，今年有64人在工作時死亡，較去年多29人，亦是工權會有紀錄以來最多的一年，當中16人在大埔宏福苑大火中喪生。54宗猝死個案當中，超過七成人年過50。以行業劃分，50人來自建造業，繼續是最危險的行業。

工權會又稱，職安修例後，定罪的被告罰款額平均上升八成，達到約15萬元，但仍未能充分反映事故嚴重性。同時建議當局全面公開僱主違反職安法例的定罪紀錄，讓僱員入職前，掌握完整資訊。

#要聞