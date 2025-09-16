工程師將一次性電子煙筆改造成可運行的網絡伺服器

在街上看到一次性電子煙時，或許會本能地將其視為垃圾，但對於羅馬尼亞工程師及摺紙藝術家 Bogdan Ionescu 來說，這些「成人的高級安撫器」絕非廢物。他將一個電子煙轉變為一個意想不到的設備：一台運行中的網絡伺服器。Ionescu 多年來一直在收集被丟棄的電子煙，最初的興趣是再利用其電池。然而，當他發現一些更為「高級」的型號搭載了更先進的微控制器時，他決定開始實驗。

在拆解其中一個設備後，他發現了一個標記為 PUYA C642F15 的芯片。經過研究，他確定這實際上是一個 PY32F002B，並由一個 24 MHz 的 Arm Cortex M0+ 處理器供電。該芯片還擁有 24KB 的閃存和 3KB 的靜態 RAM。這位工程師形容該基礎設備為「糟透了，基本上就是一次性產品」，但他仍然在這個簡陋的設置中看到了潛力。他表示：「你可能會看那些規格，覺得這沒什麼好用的。我不怪你，一部 10 年前的手機幾乎無法加載 Google，而這大約慢了 100 倍。另一方面，我卻看到了快速的網絡伺服器。」

Ionescu 決定利用該芯片的能力來處理舊有的串行線路互聯網協議（SLIP）。他將設備轉換為一個非常基本的 56K 語音數據調製解調器，然後添加了 uIP 0.9 代碼，以啟用 TCP/IP 通信和網頁服務。起初，結果並不理想。「延遲大約需要 1.5 秒，且丟包率達 50%，簡單的頁面加載超過 20 秒。這樣糟糕的情況其實很有趣，而我有點想就此罷休。」Ionescu 說。他追溯到問題的主要根源在於自己的代碼。通過添加環形緩衝區，吞吐量顯著提高。進一步的調整將延遲時間縮短至 20 毫秒，且無丟包。整個頁面則能在約 160 毫秒內加載完成。

他所托管的網頁是他自己博客文章的複製，解釋了這次黑客實驗。這篇文章剛好適合 20KB 的閃存容量。訪問者可以通過這個小型電子煙伺服器查看該頁面，但需求迅速超過了承載能力，網站經常出現「503」錯誤，當太多人同時登錄時便會發生。Ionescu 的 VapeServer 項目突顯了本應被丟棄的電子產品所能實現的潛力。根據牛津大學和法拉第基金會在 2023 年的一項研究，英國每周有 130 萬個一次性電子煙被丟棄。這些設備通常包含微控制器、USB-C 端口和能夠運行超過其預期尼古丁供應壽命的電池。即使在小型實驗項目中重新利用它們，也突顯了更廣泛的可持續性機會。

Ionescu 在 GitHub 上發佈了 VapeServer 的源代碼，並分享了他的 semihost-ip 項目，該項目允許在任何 Arm CPU 上進行半主機支持，只需幾行代碼。對他來說，這次實驗展示了所謂的「一次性」技術仍然可以帶來驚喜。即使是一支不起眼的電子煙筆，也能在好奇的訪問者嘗試連接時持續提供網站服務。

