工程數量未回升 工程師學會會長周健德：北都帶來機遇
近年經濟不景，本地工程量大跌。香港工程師學會會長周健德表示，工程量短期內未必大幅上升，惟工程師需要轉型，可積極參與智慧城市項目，並相信北都亦可帶來機遇。她又稱，學會亦會「帶住會員跑出去」，形容中東和中亞均有很大機遇。
對於政府的輸入外勞政策，周健德指，聘請外勞到港不只是工作，僱主亦要照顧他們起居飲食，認為如果僱主能聘請到本地工人，不會無緣無故聘請外勞；目前工程的人力足夠，惟部分高技術勞工仍然有很大需求。
今年是工程師學會50周年，新當選會長的周健德是首位女性會長。她指，女性工程師人數逐漸增加，2016年香港工程師學會法定會員女性工程師人數是7.3%；到2025年已是10.1%，期望將來有更女性加入工程界別。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/工程數量未回升-工程師學會會長周健德-北都帶來機遇/593215?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
