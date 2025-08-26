工程數量未回升 工程師學會會長周健德：北都帶來機遇

香港工程師學會會長周健德

近年經濟不景，本地工程量大跌。香港工程師學會會長周健德表示，工程量短期內未必大幅上升，惟工程師需要轉型，可積極參與智慧城市項目，並相信北都亦可帶來機遇。她又稱，學會亦會「帶住會員跑出去」，形容中東和中亞均有很大機遇。

對於政府的輸入外勞政策，周健德指，聘請外勞到港不只是工作，僱主亦要照顧他們起居飲食，認為如果僱主能聘請到本地工人，不會無緣無故聘請外勞；目前工程的人力足夠，惟部分高技術勞工仍然有很大需求。

今年是工程師學會50周年，新當選會長的周健德是首位女性會長。她指，女性工程師人數逐漸增加，2016年香港工程師學會法定會員女性工程師人數是7.3%；到2025年已是10.1%，期望將來有更女性加入工程界別。

