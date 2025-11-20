黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
「工程斷層」 波及建造業工人 縱失業率微降業界難言復甦
【on.cc東網專訊】本港最新失業率輕微回落，本港今年8月至10月的失業率為3.8%，較上一期下跌0.1%，失業人士比上月減少約6,000人至近15萬人。其中，餐飲服務業及建造業，分別下跌0.4%及0.2%。有建造業的工會指，雖地盤的失業率輕微下跌 ，但失業率數字仍處於高位徘徊，故難以斷言市道已出現復甦迹象。
建造業總工會理事長周思傑指，雖然建築地盤的失業率輕微下跌，但裝修工程的失業情況卻略為上升，形容近幾次的數據均是反覆升跌，都是在高位徘徊 ，不敢斷言業界是否正在復甦。他解釋，今年私人工程量大幅下跌，令行業正面對「工程斷層」的問題，當中負責前期工序的工人影響最為嚴重。
周思傑對前景表達憂慮，擔心若情況持續，沒有足夠的新地盤承接，到了本年底或明年初，連後期工序的機電工人等也會被波及，屆時失業率有機會上升。他認同，北部都會區發展能為行業帶來一定憧憬，但相關工程目前仍處於前期的階段，直言「遠水救不了近火」。
飲食業職工總會權益幹事招冠聰表示，飲食業職工總會權益幹事招冠聰在同一節目表示，近期少了大型食肆結業，令業界的失業率稍微回落，但整體比例仍算偏高，又說現時業界出現不少拖糧、欠薪問題，擔心當經濟下滑時，情況會再次轉差。招亦提到，前線工友近期找工作的確較易，但大多數空缺是相對低級的職位，工資水平較低，難以吸引新人入行。
本地｜本港最新失業率3.8%
GIC:美元不太可能失去全球儲備貨幣地位
新加坡政府投資公司(GIC)首席執行官林昭傑在當地出席彭博創新經濟論壇時表示，去美元化有不同定義，包括美元失去全球儲備貨幣的地位，但認為這不太可能，除非美國體系受到根本性破壞，又認為投資者在外匯市場調整貨幣敞口好正常。infocast ・ 1 天前
日本首相顧問：日央行不太可能在3月前加息
日本首相高市早苗的顧問小組成員片岡剛士表示，日本央行不太可能在3月前加息，因政府需要確認大規模額外開支計劃正在刺激國內需求。 他稱，預計本財年日本政府需要追加約20萬億日圓(約1,290億美元)的預算，遠高於上任首相一年前制定的13.9萬億日圓預算方案。若果本周稍後公布的經濟刺激方案得到落實，國內需求最快可能在明年第一季錄得增長，意味著最早在3月才可能出現加息的條件。 他續指，央行的貨幣政策應該根據物價及實際經濟狀況來走向正常化，而事實上目前日本經濟未必處於有利狀態，第三季經濟已出現萎縮，剔除食品及能源的核心通脹仍低於2%，因此從邏輯上看，明年1月加息的可能性不大。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
截至10月18日當周美國首次申請失業救濟人數總計23.2萬人
【彭博】-- 根據美國勞工部網站顯示的歷史數據，截至10月18日當周，首次申請失業救濟人數總計23.7萬人略有上升。儘管勞工部自政府停擺以來未發布周度申請失業救濟報告，但其通過其他渠道在網站上更新了數據。最新初請數據通過線上數據庫獲取，停擺期間州級未經調整的失業救濟申請數據可供下載。經濟學家結合各州數據及預先公佈的季節性調整因素，據此估算每周申領人數。聯邦政府停擺已導致多項關鍵經濟報告推遲發布，包括月度就業報告。官方數據缺失迫使經濟學家和投資者轉而依賴替代性指標及私營部門數據來評估經濟狀況。推薦閱讀：被政府停擺耽誤的美國重要經濟數據何時發布 收好這份最新日程表 原文標題US Jobless Claims Totaled 232,000 in Week Through Oct.Bloomberg ・ 1 天前
本港最新失業率回落至3.8% 低於預期
【理財有方】人生波折系列:面對失業
【Now財經台】本港最新失業率輕微回落至3.8%，較7月至9月低0.1個百分點，不過，失業率之前已見了3年高位，就業前景不明朗，如果突然面對失業，應如何在這個處境下維持競爭力，增加個人就業機會？一旦失業，有甚麼方法可以積極應對，財務上又應該如何安排？now.com 財經 ・ 1 天前
失業率3.8%跌0.1個百分點 政府稱經濟擴張消費信心逐漸恢復
全球重組浪潮 新興當地債升機
全球三個趨勢變革，引爆新興國家當地債匯市結構性反轉機會：政治變革、貿易體系改變、資金流動改變。 一：政治變革： (1) 美中關係鉅亨網 ・ 2 小時前
大新金融料本港失業率未來幾個月或在4%水平以下徘徊
大新金融：本港就業市道未完全改善 未來數月失業率或徘徊4%以下水平
澳門首三季經濟增長4.2%
澳門行政長官岑浩輝表示，今年首三季澳門本地生產總值初值為3013.3億澳門元(下同)，按年實質增長4.2%。期內，入境旅客達2967萬人次，其中國際旅客達189萬人次，分別增長14.5%和12.4%。岑浩輝在發表2026年施政報告時並稱，7月至9月期間，總體失業率和本地居民失業率分別為1.8%和2.4%，皆維持低位。截至9月底，政府財政儲備資本金額為6580億。他說，總體來看，澳門經濟復甦和經濟適度多元發展穩步推進，橫琴粵澳深度合作區建設取得新進展，社會民生工作逐步優化，區域合作持續加強，特區經濟社會發展穩中有進，主要施政目標任務基本落實。(WL)infocast ・ 1 天前
