「工程斷層」 波及建造業工人 縱失業率微降業界難言復甦

【on.cc東網專訊】本港最新失業率輕微回落，本港今年8月至10月的失業率為3.8%，較上一期下跌0.1%，失業人士比上月減少約6,000人至近15萬人。其中，餐飲服務業及建造業，分別下跌0.4%及0.2%。有建造業的工會指，雖地盤的失業率輕微下跌 ，但失業率數字仍處於高位徘徊，故難以斷言市道已出現復甦迹象。

建造業總工會理事長周思傑指，雖然建築地盤的失業率輕微下跌，但裝修工程的失業情況卻略為上升，形容近幾次的數據均是反覆升跌，都是在高位徘徊 ，不敢斷言業界是否正在復甦。他解釋，今年私人工程量大幅下跌，令行業正面對「工程斷層」的問題，當中負責前期工序的工人影響最為嚴重。

周思傑對前景表達憂慮，擔心若情況持續，沒有足夠的新地盤承接，到了本年底或明年初，連後期工序的機電工人等也會被波及，屆時失業率有機會上升。他認同，北部都會區發展能為行業帶來一定憧憬，但相關工程目前仍處於前期的階段，直言「遠水救不了近火」。

飲食業職工總會權益幹事招冠聰表示，飲食業職工總會權益幹事招冠聰在同一節目表示，近期少了大型食肆結業，令業界的失業率稍微回落，但整體比例仍算偏高，又說現時業界出現不少拖糧、欠薪問題，擔心當經濟下滑時，情況會再次轉差。招亦提到，前線工友近期找工作的確較易，但大多數空缺是相對低級的職位，工資水平較低，難以吸引新人入行。

