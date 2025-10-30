基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
工藤美櫻駕照未到先拿初主演！ 從抽假菸到演魔法Mizuho！
先說這女孩的轉型神速
1999年10月8日東京出生，165公分A型血，小學還叫藤谷真奈，初中改名工藤美櫻直接進Platinum Productions😏。
2019年《ヤングチャンピオン》水着特集出道，2021年《魔進戦隊キラメイジャーVSリュウソウジャー》演マブライラ，正式跳進特撮坑，從此寫真妹變演技派。
X 199萬粉的夏日小日常
@p_miokudo 199萬追蹤，8月8日丟「いつかの休日くどうをお届け🎀 夏って感じ〜〜！」，夏日自拍吸上千讚😆。同天推香川旅行「わーーい！第3弾は…！
香川県へ☺楽しかった〜！！」，轉發破千，網友羨慕：「みおちゃん的推し活也太chill！」IG @mmio_kudo 30.6萬粉，
Stories天天秀カレンダー撮影，粉絲刷：「這身材永遠18歲！」
代表作清單的跨界秀
2023年《TOKYO MER～走る緊急救命室～》清川標一角，醫療粉淪陷👩⚕；2024年《赤羽骨子のボディガード》小樽椚，ゆうばり影展拿新人女優獎；
《院内警察》抽假菸練到導演桐谷健太都說：「這女孩有先輩潛質！」片單從可愛寫真跨到硬派演技，簡直多重人格。
2024訪談的成長小吐槽
女性セブンプラス問她2024，她說：「演技年，角色讓我長大，日本舞踊也重拾。」自嘲駕照「還沒（笑）」，
展望2025初主演：「想找新自己。」Lmaga.jp聊《院内警察》：「這工作讓我活著。」粉絲看完：「みおちゃん也會抽假菸？太拼！」
2025新作的魔法無名攻勢
1月9日MBS《コールミー・バイ・ノーネーム》初主演世次愛，W主演尾碕真花，ユーウォッチ她說：「琴葉在才變成愛。」
2月21日《我們一生只能使用一次魔法》演Mizuho，預告片段瘋傳；
10月17日《コーチ》第1話永谷美久，跟倉科カナ同組，粉絲X刷「工作停擺😂」；
11月4日《悪いのはあなたです》山本莉子，W主演山中柔太朗，懸疑愛情炸彈📺。
加上劇場版《TOKYO MER南海ミッション》8月1日，檔期滿到爆。
社群熱議的粉絲狂歡
X上#コーチ 她跟倉科カナ同鏡，瘋傳：「工作停擺模式開啟😂」カレンダーサイン會12月27日預熱，留言天天「みおちゃん的2025日曆我全買！」
熱度穩坐女優前排，旅行文變推し活指南，轉發破萬：「跟みお去香川，人生贏家！」
Japhub小編有話說
工藤美櫻26歲從グラビア轉初主演，199萬粉+魔法新作操作，簡直把女優路當成魔法書在翻😎。11月《悪いのはあなたです》開播前，她還會不會丟駕照自爆？
小編已經把日曆標到1月9日，等《コールミー・バイ・ノーネーム》上線啦～
