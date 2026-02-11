工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

（法新社倫敦10日電） 英國首相施凱爾（Keir Starmer）在執政黨工黨內部逼宮未果後，今天展現強勢態度尋求向前走，試圖擺脫外界對其前途的種種揣測，他說政府「堅強且團結一致」。

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞案在英國政壇發酵，工黨領袖施凱爾被黨內大老要求下台。

昨天，施凱爾的地位一度岌岌可危，蘇格蘭的工黨領袖薩瓦爾（Anas Sarwar）要他辭職，理由是施凱爾明知曼德森（Peter Mandelson）和艾普斯坦有往來，卻仍任命他為駐美大使。

外界普遍認為，2024年任命曼德森出使華府的決定，導致施凱爾陷入執政以來最嚴重危機。雖然曼德森在華府僅7個月短暫任期，但外界質疑施凱爾的判斷力。

現年72歲的曼德森與艾普斯坦過從甚密，根據美國司法部今年1月30日最新公開文件，他涉嫌在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款項。

在多位閣員展開攻防行動，鞏固對施凱爾的支持，工黨內部逼宮最後失敗。

首相府唐寧街在會議紀要中表示：「首相感謝內閣的支持。他表示大家正堅強且團結一致。」

法新社報導，今天晚間施凱爾在一次公開訪問中抨擊那些在工黨搞「內訌」的人。

他說：「我要告訴他們，我絕不會背棄我的使命，這個使命是我被賦予的、要改革這個國家。」

施凱爾在內閣會議中表示，他的任期5年，他不會在上台僅19個月就辭職，政府正「堅強且團結一致」。（編譯：紀錦玲）