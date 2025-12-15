巨型充氣樂園登陸西九草坪 主辦單位望為港帶來正能量（謝欣桐報道）

【Now新聞台】有15個卡通充氣裝置的巨型充氣樂園，周二起在西九文化區草坪開放。

聖誕將至，西九文化區有來自世界各地的朋友來遊玩，加菲貓越洋到港、小王子亦返回地球歷險、港產大熊貓加加和得得都夥同化身雪人的Lulu豬與市民遊客打卡。

現場還設有七米高充氣聖誕樹，讓人投擲星星許願，變成許願樹。想玩得盡興些，這裡還有波波池和滑梯，80米闊的跳彈區等巨型充氣裝置。

Esther：「好開心、好好玩。(怎麼好玩？)它的滑梯有些很快，它很快像是飛起一樣。」

不止小朋友玩得開心，大人也可以盡興，成人和兒童同價，一般日子票價168元，特別日子198元，限時90分鐘。

余女士：「(價錢)也可以，這麼大規模、這麼多打卡位，大人小朋友也滿意，120(分鐘)會好點，90(分鐘)我追不到他就要走了。」

大會要求進入跳彈區要穿著膠粒防滑襪，入場人士可自備或在現場以25元購買。

活動所有周邊商品收入，不扣成本全數撥捐仁濟緊急援助基金，支援宏福苑災民。

主辦單位創辦人謝旭：「我們有接近20個角色IP參與，我們希望可以給香港一些正能量，給大家一個出口，來到可以和家人、男女朋友、小朋友出來玩多些接觸大自然，因此我們對於人數上都是樂觀的。」

樂園周二起開放至明年1月11日，開放時間由早上9時半至晚上10時40分。

