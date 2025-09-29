男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
香港好去處｜巨型可樂樽打卡位現身星光大道！維港作背景、必買全新香港懷舊場景鎖匙扣盲盒
今年香港太古可口可樂邁向60周年，由即日起帶來可口可樂版星光大道，5枝兩米高的可口可樂樽坐落於維港旁，更舉行三大換領獎賞活動，凡完成指定動作可獲指定禮品一份，包括全新推出「香港情懷迷你情境鎖匙扣」盲盒，立即往下睇睇活動詳情！
5枝巨型可樂樽打卡位空降星光大道 雙重換領獎賞
由即日起至10月31日期間，香港太古可口可樂與星光大道合作，打造巨型可口可樂樽打卡位，5枝高達2米的可口可樂樽矗立於維多利亞港岸旁，大家可與由細飲到大的回憶合照之餘，亦可參加雙重換領獎賞。
凡於星光大道內13個指定美食亭、銷售亭或指定自動販賣機購買兩款指定香港太古可口可樂飲品或套餐，即可參與「即飲即賞換領活動」，免費換領隨機送出的可口可樂紀念品，有機會獲得變色鋁杯！
於9月26至28日及10月3至5日期間，於場內打卡兼上載至社交媒體，並加上指定標籤#60SCCHK，更可參與「週末快閃打卡賞」額外換領神秘禮物一份！
消費送全新香港情懷迷你情境鎖匙扣
此外，為慶祝60歲生日，香港太古可口可樂全新推出一套六款「香港情懷迷你情境鎖匙扣」，以經典香港場景作為設計，配以標誌性可口可樂貨車，其中一款更是神秘隱藏版盲盒，能拼湊成日常場景，極具收藏價值。由即日至10月31日期間，於指定便利店、超級市場及網購平台等入手香港太古可口可樂指定產品／消費滿指定金額，即可獲得「香港情懷迷你情境鎖匙扣」盲盒一個。如果想要齊整套，於香港太古可口可樂e-Shop購買指定產品滿$499，輸入優惠碼【SCCHK60】即減$50之餘，還送全套六款，限定50套，要換趁快～
香港太古可口可樂巨型可口可樂®樽打卡位
活動日期：即日起至10月31日
活動地點：即日起至9月30日 — 尖沙咀星光大道近17號香港太古可口可樂服務亭
10月2日至10月31日 — 尖沙咀星光大道金像獎女神銅像旁
開放詳情：免費開放
香港太古可口可樂 x 星光大道 「即飲即賞換領活動」
換領日期：即日起至換完即止
換領時間：中午12時至晚上8時
換領地點:
即日起至9月30日 — 尖沙咀星光大道17號香港太古可口可樂服務亭
10月1日起 — 於合作商戶直接換領，換完即止
換領詳情：
於活動期間在星光大道內13個指定美食亭、銷售亭#購買兩款香港太古可口可樂指定飲品^或套餐，即可免費換領神秘紀念品乙份。禮物隨機送出，數量有限，送完即止。
9月26、27、28日下午2時至6時，於17號香港太古可口可樂服務亭的自動販賣機購買香港太古可口可樂指定飲品^，即可免費換領神秘紀念品乙份。禮物隨機送出，數量有限，送完即止。
香港太古可口可樂 x 星光大道 「週末快閃打卡賞」
換領日期：9月26、27、28日、10月3、4、5日 （周五至周日）
換領時間：下午2時至6時
換領地點：尖沙咀星光大道巨型可口可樂® 樽打卡位
換領詳情：於「可口可樂® 星光大道」打卡兼上載至社交媒體並加上指定標籤 #60SCCHK，可換領神秘小禮物乙份。禮物隨機送出，數量有限，送完即止。
香港太古可口可樂 「香港情懷迷你情境鎖匙扣」換領活動
換領日期：即日起至10月31日
換領地點：指定便利店、超級市場及網購平台
換領詳情：購買香港太古可口可樂指定產品／消費滿指定金額，即送全新推出「香港情懷迷你情境鎖匙扣」，不同銷售渠道，換領方法及數量不同 ，詳情請參考下表。款式隨機送出，數量有限，送完即止。
