巨型 114 英尺風帆助力 325,000 噸貨船航行
一間英國的風力推進開發商近日成功在一艘載重 32.5 萬噸的散貨船上安裝了四個巨型風帆，旨在降低燃料消耗及減少長途貿易路線的排放。這項由位於倫敦的 Anemoi Marine Technologies Ltd. 與台灣的 U-Ming Marine Transport Corporation 合作的計劃，最近在中國舟山的 COSCO 船廠完成安裝工作。這艘船名為 Grand Pioneer，是一艘由 U-Ming 營運的超大型礦石船（VLOC）。U-Ming 的副主席 Jeff Hsu 表示，這次的安裝標誌著該公司在去碳化過程中的重要一步，並反映出全球航運的未來必須兼具可持續性和競爭力。
這四個風旋翼高度達 35 米、直徑為 5 米，由 Anemoi 提供，並從該公司的長江生產基地完全組裝並動態平衡後運送至現場。據 Anemoi 透露，這些風帆是透過驳船運輸，然後直接提升到甲板上，安裝過程在不到兩天內完成，並採用了該公司的即插即用安裝方法，隨後又花了五天進行測試及調試。這項技術的關鍵在於利用名為 Magnus 效應的物理現象，當風擊中旋轉的風旋翼時，會在繞風的一側產生壓力差，從而推動船隻前進。
根據預測，這項技術預計能夠在 Grand Pioneer 的深海作業中，每年節省高達 12% 的燃料，降低對傳統燃油的依賴，從而減少運營成本及排放。Anemoi 的專業團隊全程監督安裝過程，並隨著船隻從舟山啟航前往新加坡，協助訓練船員並進行操作交接，以確保船員能夠熟練操作該系統。此外，風帆的折疊設計使其在港口作業或通過橋樑時可以傾斜，這進一步提高了操作的靈活性。
Hsu 進一步闡述，透過與 Anemoi 的合作，U-Ming 正在將策略轉化為行動，以降低排放、提高效率，並為客戶提供長期價值。這一舉措展示了該公司在支持行業實現 2025 年淨零排放目標方面的角色。Anemoi 的首席執行官 Clare Urmston 表示，他們為成功安裝 Rotor Sail 而感到自豪，因為這項技術的全面組裝可以最大限度地減少在船廠的時間，並為客戶創造最大的價值。Grand Pioneer 將成為第一艘部署風旋翼的台灣船舶，預計每年能夠實現 10% 至 12% 的燃料和排放減少，並將在與巴西礦業公司 Vale 的長期租約下，恢復巴西與中國之間的深海服務。這一合作反映了風力推進作為降低排放航運的重要途徑的增長動力，並期待分析即將到來的航程的性能數據。
