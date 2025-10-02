巨塔之后／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(10月2日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百五十四集「逃出法律部」(10/02)

家聰因Jason而遭敢威責罰，遂設法「玩殘」這個眼中釘。Jason苦不堪言，申請調職至其他部門，但被家聰拒絕。Minnie建議Jason轉職至其他公司，惟家聰從中作梗，令Jason求職失敗，始終無法逃離法律部。另一方面，慘遭情傷的Gigi獲Jason安慰，更得他代為頂罪，兩人關係大進。Gigi出手相助，為Jason解決不少麻煩。家聰卻發現不妥，不惜設計陷害Jason，務求將他開除……

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第四集 (10/02)

巨塔之后

追思會上，永成突然現身，宣告他已得到其他股東支持，將召開特別董事會重選成員與集團主席。一妍要阻止永成進董事會，就要有足夠股權送自己入局，於是想拉攏以珈、麗雪。一妍看準麗雪對啟智的感情以作遊說，惟握有最多股權的以珈，堅決表明不參與。進濤亡妻的姐姐萬秀琳成一妍最後可拉攏之人，她親往澳門拜訪秀琳，秀琳卻突然心臟病發。一妍憑其醫術，成功救回秀琳。董事會召開，一妍手握秀琳的授權書，本以為勝券在握，詎料……

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十四集 (10/02)

王重陽提議三日後華山論劍，天下第一得《九陰真經》。葭蘭經王重陽救治甦醒過來，卻拒絕見黃藥師。歐陽鋒試圖與黃藥師結盟奪經遭拒；段智興夜會洪七，勸其放棄爭奪，反被指責治國無方，二人終無可避免於華山一戰…

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第32集

最近遭逢巨變，肅恭未能分身顧及國家大事，拒加入辮子黨，終得各人體諒。肅恭認為晉昇本質不壞，勸丹田放過他。丹田指殺晉昇的計劃已有變，現在正打探祠堂的秘密。巧善見肅恭一夜未歸，四出外找，終見到他回來。巧善試探肅恭今後有何打算，肅恭卻一心要救出金香，巧善認為金香已變得癡呆，提議與她一起生活。肅恭不知所措，決定盡快離開巧善。這時一袋錢從天而降，肅恭以為是金香給他。肅恭求大力帶他見金香，大力指金香依然癡呆，沒有復原機會，勸肅恭不要見她，晉昇聞風而至將他趕走。

丹田推着藏有肅恭的木頭車到碉樓，被阿添和阿丁刁難，最後得婢女阿環和阿柔幫忙送他們抵達碉樓。肅恭見到金香呆在窗前，心痛不已，決要帶她醫病。金香突然驚叫，大力和發達衝入房把肅恭驅趕。肅恭離開房間後，金香忽然清醒，要大力勿讓肅恭介入他們的計劃中，她從窗外偷偷看，見到發達打傷肅恭，內心難過。肅恭懷疑金香詐病，他和丹田二人推敲與拆祠堂有關。胡麻子追問晉昇何時拆祠堂，晉昇指長老不肯拆。胡麻子要殺掉擋路者，晉昇於心不忍。這日，他繼續游說四長老和金淑，他們依然反對，晉昇無奈。

小鳳專誠送包點給金昌吃，金昌不領情，將之撥落地，反而拉晉昇去飲茶。金淑從祠堂走出，安慰小鳳，吃掉包點。小鳳帶金淑到丹田處看病，丹田乘機向金淑試探拆祠堂的事，她語重心長說不許拆祠堂，然後轉移話題，關懷肅恭被發達打傷之事。夜闌人靜，金淑到雜物房向李連英神像賠罪，表示遲早會幫他平反。小鳳要吃力的搬米，帶男見到心痛，決定與小鳳離家，於是向各人辭行。金昌指責小鳳時，阿添逮着來送藥給金淑的丹田，金昌認為閹人毀掉他的家，金家各人不滿金昌言辭嚴苛，金淑終於出聲，指閹人是金家的恩人。

金淑指五十年前，金煊經營米舖有聲有色，可惜遭逢蝗蟲橫禍，一家幾乎餓死，得連英幫忙重建家園，金煊雕刻連英神像給子孫膜拜，但連英結下不少仇家，擔心連累金家，於是故意傳出閹人詛咒，希望金家不受牽連，後人便以假當真。金昌後悔自己是非不分，晉昇勸金昌接受帶男和小鳳。金昌覺得晉昇為人有器量，有意將當家之位交予他，晉昇問心有愧拒絕。福伯被人仆傷頭，金昌、丹田趕快送他到醫館救治，晉昇心知是胡麻子所為。黃蓮擔心晉昇仍然幫胡麻子謀害金家，晉昇向妻子懺悔，丟下黃蓮找胡麻子理論。胡麻子知道晉昇已不受他控制，他已命人捉了黃蓮，用槍指着黃蓮要脅晉昇……

