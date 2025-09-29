男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
巨塔之后／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月29日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百五十二集「我的老婆「娥」咁樣」(09/29)
樹根因某些緣故，提起從未跟妻子拍攝婚紗照的遺憾。樹仁嘗試以AI技術生成照片，惟效果強差人意。另一方面，樹仁透過AI技術意外發現，嫂子的老年樣貌竟與天娥酷似。若水、尚善知悉此事後，驚覺天娥竟有「媽媽的感覺」。眾人將此事告知樹根，並打算託天娥幫忙，完成樹根的心願。原本樹根甚為抗拒，但其後亦有所動搖。眾人向天娥求助，惟天娥因敢威之故無法答應。尚善於是想到一個可令她改變主意的方法……
巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第一集 (09/29)
明塱醫院心胸外科顧問醫生董一妍，完成了難度極高的手術，為醫院奠定國際地位。此時，集團主席王進濤正身在歐洲古堡，為迎娶一妍作準備。進濤的長子王啟智、二子王啟聰均是繼任主席的人選，兩人都認為一妍是他們的威脅。啟智的妻子陳麗雪是明塱慈善基金會主席，啟聰的妻子文以珈則是正義律師。婚宴上，進濤、一妍宣佈政府大型計劃招標結果，明塱「醫療城」已成功入圍……翌日，進濤偕啟智、啟聰及孫兒王海樂一同乘搭私人飛機……
華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十一集 (09/29)
一對夫婦帶着女兒葭蘭逃命，卻遭追兵截殺，父母皆死，令葭蘭成為唯一知曉《九陰真經》下落的人。危急關頭，黃藥師突然出現，救下葭蘭，原來他是想得到經書醫治愛妻馮衡。二人趕往探望病重的歐陽鋒，卻踏進了陷阱…
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第29集
晉昇肅恭為拆祠堂各持己見，金昌認為拆祠堂應慎重考慮。晉昇見計謀未得逞，只好靜觀其變。肅恭找發達調查晉昇，發達明白晉昇來者不善，決意幫助肅恭。胡麻子知道肅恭阻撓拆祠堂計劃，認為必要時將他殺掉，晉昇認同。小鳳到醫館接金昌回家，本想約丹田、肅恭和晉昇飲酒，帶弟代為拒絕，丹田自稱有約，也拒絕與帶弟看大戲。丹田其實約了振西，振西取出密函，謂組織已得悉黃蓮是格格，丹田迫於無奈告知黃蓮她是前清格格，要帶她去跟組織交代，黃蓮拒絕。
振西和丹田將黃蓮藏在木頭車，帶弟告知丹田指白浪着她帶金心往法國定居，帶弟很想丹田求她留下，但丹田狠心拒絕。黃蓮在辮子黨密室裏，看到母親的照片，終於明白自己的身世，振西要她為爹娘報仇，帶領百姓復清。吉師兄更查出胡麻子命晉昇假意投誠，在金家進行秘密任務，而黃蓮正處於危險境況。黃蓮卻相信晉昇不會傷害她，丹田求她與組織合作。晉昇又發惡夢，黃蓮試探他是否有心事，晉昇不肯透露半句。小鳳和晉昇、肅恭、丹田飲酒，四人表面若無其事，肅恭向晉昇打聽胡麻子消息，晉昇沒透露半句，只緬懷過去開心日子。
飲完酒後，肅恭返家洗澡，卻被家丁阿財看到他裸體。阿財尷尬離開，經過花園時，突然被人從後拉入草叢。肅恭似做了虧心事返回房間，金香以為他找巧善短聚，向他大吵大鬧。發達獲知阿財失蹤，帶小鳳、肅恭和晉昇到宿舍了解，只知阿財清潔完澡堂，便失去蹤影。肅恭捧藥給金昌，但見金昌精神委靡，金昌不想返米舖，將公司圖章交予肅恭全權處理，肅恭無奈代勞。肅恭發完薪水後，向賢祖查問當晚被人襲擊的情形，發覺行兇者是用左手行兇，而金香慣用右手，覺得事件耐人尋味。
巧善被廖標打至瘀傷，肅恭欲為巧善塗跌打藥，金香認為肅恭與巧善有苟且，大罵巧善。肅恭追問金香有否買通巡捕，讓他成為巧善護花人，肅恭明白金香的目的是不想拖累他，將他讓給巧善。肅恭又告訴金香打傷賢祖的行兇者是用左手，他懷疑晉昇說謊，叫金香靜觀其變。牛叔牛嬸在河邊發現死屍，屍首脹至變形，他們認定是失蹤的阿財。晉昇向小鳳指金昌的藥方可能被改動過，二人阻止金昌服藥，又發現藥渣中加重了強心苷份量，使補藥變毒藥。晉昇認為金昌出事，最大得益會是肅恭，而阿財得知肅恭閹人身分，肅恭或會怕真相洩露而殺人滅口。小鳳相信晉昇，他質問肅恭是否殺了阿財……
