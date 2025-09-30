巨塔之后／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月30日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百五十三集「戀愛也要超前部署！」(09/30)

壯、Elaine參加某間科技公司舉辦的模擬拍拖遊戲後，竟陷入冷戰。另一邊廂，善變的璟風被指極易變心，壯鼓勵璟風參加同一遊戲，以驗證自己是否專一，並打賭璟風如發現心儀對象有問題，便會放棄對方；璟風卻堅稱自己決不動搖。其後，璟風開始模擬體驗，發現自己與瑞素極為匹配，兩人共度一段甜蜜時光。然而，真正的考驗，在遊戲的第二階段才正式展開。璟風經歷種種「驚歷」後，壯鼓勵他向瑞素表白，並答應代為試探對方心意……

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第二集 (09/30)

一妍將王家私人飛機墜毀的消息壓下；王家三女王啟澄與其丈夫彭建邦，暗通進濤的死敵柯永成，要令明塱醫院停擺。以珈與麗雪質問下，一妍終講出所知；一妍答應讓兩人到當地參與搜救，她則留港善後，但一切要保密……一妍安排專機讓墜機生還者進濤回港就醫，越洋吩咐副院長林英傑緊急安排，同時暗中跟記者交易……啟澄、建邦與集團財務總監呂杏芳趕至欲探望進濤，卻被阻撓。一妍召開記者會，宣佈空難的傷亡消息，各界震撼！

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十二集 (09/30)

葭蘭家族因《九陰真經》遭滅門，黃藥師助其後得知真經藏於華山。歐陽鋒偷聽後暗算黃藥師並擄走葭蘭，葭蘭寧死不服吞毒，被段智興貴妃劉瑛救下。段智興為尋真經遭刺殺，反思帝王責任，後與歐陽鋒激戰，以一陽指勝出。

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第30集

肅恭否認殺了阿財。他說那天他還未脫去褲子，阿財已入來清潔澡堂。阿添告知晉昇阿財已去了香港娶妻，阿財的屍體是他找無人認領的屍體假冒的。帶弟有意到法國跟白浪生活，黃蓮想跟她一起去。黃蓮不想加入辮子黨，想盡快離開金家，她游說晉昇到法國生活，晉昇答應待他做完該做的事，會帶她離開。鄧吉向丹田查探黃蓮意願，丹田認為黃蓮對晉昇所知有限，鄧吉命丹田殺死晉昇。

鄧吉解釋晉昇一死，胡麻子的計劃便失敗，無須黃蓮效忠黨。丹田無奈應允，但他不忍心用針插入晉昇頭頂，肅恭匆匆趕至，他來勸阻丹田勿殺害晉昇，二人爭拗時晉昇偷聽他們的對話，他決定先下手為強。肅恭向晉昇進言勿忘良知，他會帶金香到美國治病，金昌亦年事已高，晉昇身為金家一分子，要守護金家，勿讓別人破壞，晉昇聽罷唯唯諾諾。他找阿添準備行動。賢慧請金昌為帶弟向丹田求婚，金昌覺得向丹田提親是無面子行為，拒絕妻子提議。

丹田指金心年幼，不適宜坐幾個月船到法國，帶弟不明丹田為何不求她留下。丹田自言有苦衷，他心繫家國，不值得她愛。話未說完，帶弟走近強吻丹田，丹田不知所措，最終理智地推開帶弟。二人糾纏之間金昌來到，他以為他們情到濃時，丹田和帶弟大感尷尬。胡麻子跟晉昇大談翌日行動，晉昇認為肅恭是個好人不忍心動手，胡麻子見晉昇心軟，告知黃蓮是辮子黨，她負責監視他，晉昇不信。晉昇扮醉回房，黃蓮在他衣服搜索，被晉昇捉個正着，黃蓮假裝替他換衣服遮掩。晉昇已有計劃，拉小鳳一同向金昌誣衊肅恭在他的藥下毒，令他懨懨欲睡，金昌不信，晉昇決要和小鳳去搜證。

晉昇和小鳳被一班幪面黑衣人打暈。晉昇醒來，見到小鳳滿臉傷痕。帶子邀金香出席晚宴，為帶弟和丹田結婚贈興，金香聞言感詫異。晉昇揹着受傷的小鳳回來，指肅恭殺害他們，誣陷金香不甘心被踢出金福隆，與肅恭合謀奪回米舖，更指阿財識穿肅恭是太監的秘密才遇害。金家各人聽聞肅恭是太監甚表驚訝，小鳳和丹田也同時承認自己是太監。被晉昇帶來的黑衣人，故意指肅恭派他殺晉昇和小鳳，肅恭對晉昇無理的指控忍無可忍……

