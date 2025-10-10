巨塔之后／華山論劍／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月10日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百六十集「「緣」來要等等」(10/10)

瑞素把情書投進璟風的郵箱，卻遲遲未見回應，原來璟風因某些原因未曾發現該信。瑞素及後目睹情書與其他信件一同交到璟風手中，才感到安心。璟風隨後主動約見瑞素，並送上貴重禮物，似是對情書的回應。在路小小、Bonnie的指點下，瑞素嘗試與璟風建立如一般情侶般的親密關係。其後，璟風邀約瑞素參加某個宴會，怎料他另攜一名女伴出席。瑞素知悉該女子對璟風有所企圖，為了制止對方，還當面宣示自己的女友身分，詎料……

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十集 (10/10)

巨塔之后

以珈於德橋幫助下加入明塱董事局，一妍懷疑德橋別有用心。國際刑警進一步證實，進濤墜機是人為。明塱新收患重度先天性角化不全症的女童，一妍堅持要為病童進行風險極高的活體肺肝同步移植手術。明塱多年前曾施行同一手術，卻因失誤導致病人死亡，負責手術的董立萬醫生引咎離職。一妍如今要求進行相同手術，遭董事會反對……當日在進濤迎娶一妍前，方欣知悉一妍的真正身分，更勸進濤放棄跟一妍結婚，但進濤未有聽從，方欣因此記恨！

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十集 (大結局) (10/10)

超風殺掉邱雲海，成功復仇，卻從師兄們口中得知馮衡的死訊。藥師放過超風；超風與玄風打算隱居草原之際，江南七怪持續追殺他們。混亂中玄風被匕首刺中身亡，臨終前盼超風放下仇恨；超風最終獨力練成《九陰真經》。

無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第5集

寶使計令龍與斯和好如初。龍怕斯會發現庭暗中替他還錢，庭遂請來朋友Fanny假裝租下斯的單位，以租金還錢。斯於是搬進龍家，龍暗氣。 龍決定悄悄當傳銷商，藉口替朋友取貨丹的街頭肥妹買減肥食品。丹發現龍悄悄搬入豪宅，怒與細仔大鳳找上門，看見開門的是蘭‥‥

