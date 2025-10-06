巨塔之后／華山論劍／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月3日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百五十六集「熊家冰皮月餅」(10/06)

何守烏打算舉辦中秋晚會，樹根為賺取酬金，答應負責製作月餅，並聯同家人表演助慶。不過，守烏意外知悉樹根的黑歷史，遂撤回讓其製作月餅的安排。樹根卻早已訂購材料，不願蝕讓下，只好製作月餅自用。此時焗爐因某些原因損毀，樹根卻靈機一動，改製冰皮月餅。眾人試吃冰皮月餅後讚不絕口，樹根成功釋除眾人對衛生的疑慮，接獲大量訂單。然而，冰皮月餅的美味背後原來藏有秘密，樹根更因失去秘密「武器」，面臨無貨可交的危機！

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第六集 (10/06)

一妍成功進入董事會之外，路沙馬集團主席方欣亦成為新董事；方欣更直接向一妍宣戰。一妍再次要求以珈、麗雪入董事會，惟以珈仍堅決拒絕。明塱醫院爆出醫療事故，麗雪的弟弟陳宇澤牽涉其中。麗雪幫忙拆局時，發現事件背後大有文章……以珈心繫繼女王海淳的前途，希望海淳按照啟聰遺願，前赴英國升讀大學，但海淳堅拒不從，二人鬧翻。以珈收到線報是醫院病理化驗出問題導致醫療事故，決定代表受害人起訴明塱醫院。

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十六集 (10/06)

富商梅家被邱雲海滅門，梅家千金若華被賣至青樓，若華欲報仇不果，幸得途經的黃藥師相救。雲海率眾向黃藥師報復，反被黃藥師擊退。黃藥師帶若華回桃花島，並給她取名為梅超風，超風日夜努力練習碧波掌，武功大增。

無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第1集

任職大公司人力資源部主管的洪大龍，手握裁員大權，意氣風發，同事恨之入骨。龍與炒賣股票住宅的好友凌希斯買下豪宅柏寧苑炒賣，龍叫價千六萬出售。龍的老闆Peter請來顧問羅繡蘭進行大裁員，蘭建議從中層開刀。斯為人花弗，對地產經紀孫碧鈴大獻殷勤，鈴乘機讓他買樓。斯父凌波是醬園老闆，為人古板，常與斯有磨擦。

