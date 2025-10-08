衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
巨塔之后／華山論劍／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月8日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百五十八集「拯救頭鱷鱷」(10/08)
力王為報恩接拍某齣電影，遭恩人拖欠片酬。他未有追究，反而因此招致更多損失，令家聰大感不忿。其後，恩人的公司倒閉，只能以片場物品抵債，並將私藏的一條稀有品種鱷魚贈予力王。家聰找到願以高價購入該鱷魚的買家，但鱷魚飼養於海外某島，盛傳性情兇猛，無人願意承辦運送工作。天娥提到力王、家聰可親身前赴捕捉；力蓮得知後，卻強烈反對此法。最終，力王知悉關於買家的一些事情後，竟不惜犯險，決意親自前往尋找該鱷魚……
巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第八集 (10/08)
建邦告知啟澄，傳染病事件是永成搞鬼。明塱眾多醫生被強制隔離，手術被延誤，頓時陷入混亂！一妍分身於各手術室，盡力拯救病人。方欣往找永成，提出條件要求他收手……永成的重要客戶林鍈偉是泰國有勢力人士，其父親患肝病急需換肝，永成別有用心，給鍈偉提出方法。海淳要求以珈接手一宗醫療訴訟，為在分娩時遇上隔離事件、導致狀況垂危的何太，控告明塱！以珈指一妍為爭奪明塱主席之位不惜一切，更懷疑墜機事件與她有關！
華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十八集 (10/08)
馮衡設計令周伯通讓她翻閱《九陰真經》並將內容默記於心。若華得到黃藥師為其療傷保住性命，因雙腿殘疾而陷入絕望的她無意中偷聽到馮衡與黃藥師的對話，決意盜取《真經》，終說服玄風與她合謀在宴席上下藥迷暈眾人
無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第3集
來拖車的竟是有一面之緣的古漢雲，龍見他一身兼數職感訝異。龍被銀行追討三個月供款，始知被斯取走，於是怒然找他，斯說炒股票才出此下策，龍怒踢他。 柏寧苑跌破按揭價，龍變成負資產，決定賣去現居週轉，接著找斯晦氣，發現人去樓空。原來斯在赤柱地攤拍賣家中物品，還錢給龍。龍到醬園找斯，斯知道後大發雷霆。斯母吳曉庭知斯經濟拮据，暗中替他還錢給龍。
