巨塔之后／華山論劍／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月9日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百五十九集「誰是助手？」(10/09)

力蓮與尚善因某事相爭，因壯之故而敗陣。其後，力蓮竟向壯招手，邀請他調職，並出任瑞輝的助手。壯權衡利害關係後，決意申請調職，本以為志在必得，卻意外發現竟有一位意想不到的競爭對手。兩人接受瑞輝的面試考驗，壯表現優異，節節領先，背後原來另有文章……終極考驗展開，瑞輝要測試二人對新威蓮閣的了解。正當兩人準備作答試題時，突發意外狀況發生。對手因某些原因拒絕貿然離開，壯則倉皇逃生，途中卻遭遇阻滯……

巨塔之后（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

巨塔之后

第九集 (10/09)

一妍、英傑帶隊出席交流會，途中被擄走，原來於永成提議下，鍈偉下令擄走一妍等人上貨船駛出公海，替其父親做肝臟移植手術。本為心胸外科的一妍臨危受命完成手術，眾人獲釋。關於墜機事故，一妍對方欣明言，懷疑方欣嫉妒進濤與自己結婚而狠下毒手。海淳關切的病人何太終告不治，海淳極為難過，更歸咎於以珈置身事外，縱容明塱內鬥，導致悲劇發生。

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十九集 (10/09)

梅超風帶著《九陰真經》和陳玄風離開了桃花島，黃藥師從昏迷中醒來後，立即命令靈風趕緊把兩人找回來。薛青夷潛入了桃花島，向黃藥師和徒弟們下了七情散，馮衡眼睜睜看著薛青夷用傀儡之法，逼迫黃藥師等人師徒相殺…

無業樓民（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第4集

龍的鐘點工人卿買下龍的現居，但限龍七日內搬走。龍決定將柏寧苑間成三個單位分租。蘭積極為廣拉票，但廣興致缺缺。蘭接到診所來電，始知廣有外遇且懷孕三月，廣提出離婚。蘭要廣裝病退出競選及低調處理離婚。鈴為龍找到租客，龍駭然發現第一個租客竟是蘭。 龍嚷著不租給蘭，另一租客雲與妻沈珍美對龍的反應感奇怪。鈴指毀約要賠十二萬，龍只好罷休。雲夫婦為了女兒真能進入名校，除搬入豪宅外，不惜上教會兩年，可惜功虧一簣無法領洗，雲想出去菲律賓洗禮。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！