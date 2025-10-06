巨塔之后 劇情懶人包︳宣萱再逐視后力作 陳展鵬劉佩玥陳煒吳若希主演 TVB拿手豪門爭產劇

故事大綱

明塱醫院外科名醫董一妍(宣萱飾)敬佑生命，她跟明塱主席王進濤(鍾鎮濤飾)在歐洲盛大圓婚。然而，一妍未受王家眾人歡迎，她下嫁進濤亦不止是出於單純的愛意。婚禮翌日，進濤與兒孫一同墜機遇難，令王家、籌謀發展醫療城的明塱集團陷入混亂。進濤的宿敵柯永成(湯鎮業飾)伺機攪局，一妍試圖拉攏王家媳婦文以珈(劉佩玥飾)、陳麗雪(吳若希飾)來維持明塱的局勢，但新任董事方欣(陳煒飾)也對明塱虎視眈眈。AKL銀行新任總裁戴德橋(陳展鵬飾)其後亦帶着秘密，加入這場明塱爭奪戰……最終，誰可掌控明塱？

第一集 (09/29)

明塱醫院心胸外科顧問醫生董一妍，完成了難度極高的手術，為醫院奠定國際地位。此時，集團主席王進濤正身在歐洲古堡，為迎娶一妍作準備。進濤的長子王啟智、二子王啟聰均是繼任主席的人選，兩人都認為一妍是他們的威脅。啟智的妻子陳麗雪是明塱慈善基金會主席，啟聰的妻子文以珈則是正義律師。婚宴上，進濤、一妍宣佈政府大型計劃招標結果，明塱「醫療城」已成功入圍……翌日，進濤偕啟智、啟聰及孫兒王海樂一同乘搭私人飛機……

第二集 (09/30)

一妍將王家私人飛機墜毀的消息壓下；王家三女王啟澄與其丈夫彭建邦，暗通進濤的死敵柯永成，要令明塱醫院停擺。以珈與麗雪質問下，一妍終講出所知；一妍答應讓兩人到當地參與搜救，她則留港善後，但一切要保密……一妍安排專機讓墜機生還者進濤回港就醫，越洋吩咐副院長林英傑緊急安排，同時暗中跟記者交易……啟澄、建邦與集團財務總監呂杏芳趕至欲探望進濤，卻被阻撓。一妍召開記者會，宣佈空難的傷亡消息，各界震撼！

第三集 (10/01)(晚上八時三十五分播映)

以珈、麗雪等仍在喪親的哀傷中，一妍已經要收起傷悲，面對正向明塱集團猛撲過來的一場狙擊風暴！一妍私自拉攏高官莫康堯換取明塱醫療城投標順利，也嘗試拉攏副院長英傑。進濤的四女王啟心收到消息，趕到醫院，確定進濤已經腦死亡，決定拔喉，卻遭一妍阻止！結果事情鬧大，消息外洩！律師宣讀遺囑，出乎啟澄、建邦意料，一妍得到的明塱股份竟然甚少！一妍不管外間風風雨雨，專心籌備追思會，卻從進濤的電郵，發現未知的秘密！

第四集 (10/02)

追思會上，永成突然現身，宣告他已得到其他股東支持，將召開特別董事會重選成員與集團主席。一妍要阻止永成進董事會，就要有足夠股權送自己入局，於是想拉攏以珈、麗雪。一妍看準麗雪對啟智的感情以作遊說，惟握有最多股權的以珈，堅決表明不參與。進濤亡妻的姐姐萬秀琳成一妍最後可拉攏之人，她親往澳門拜訪秀琳，秀琳卻突然心臟病發。一妍憑其醫術，成功救回秀琳。董事會召開，一妍手握秀琳的授權書，本以為勝券在握，詎料……

第五集 (10/03)

啟澄履任主席當日，已打算辭退一妍，一妍以放假為由暫時度過危機。一妍與AKL銀行新任總裁戴德橋見面，提出驚人的合作建議。國際刑警指，墜機事件很可能不是意外。明塱集團爆出醜聞，股價大跌，同時遭到AKL銀行催逼還款。啟澄被迫將持有的股份「以股抵債」，AKL銀行不費吹灰之力就成了大股東之一。富商魏孝棠秘密地於明塱醫院接受手術，怎料消息洩露；一妍順利「拆彈」，永成、啟心被踢出董事會，啟澄被罷免主席一職。

第六集 (10/06)

一妍成功進入董事會之外，路沙馬集團主席方欣亦成為新董事；方欣更直接向一妍宣戰。一妍再次要求以珈、麗雪入董事會，惟以珈仍堅決拒絕。明塱醫院爆出醫療事故，麗雪的弟弟陳宇澤牽涉其中。麗雪幫忙拆局時，發現事件背後大有文章……以珈心繫繼女王海淳的前途，希望海淳按照啟聰遺願，前赴英國升讀大學，但海淳堅拒不從，二人鬧翻。以珈收到線報是醫院病理化驗出問題導致醫療事故，決定代表受害人起訴明塱醫院。

第七集 (10/07)

醫療事故越鬧越大，副院長英傑更有利益輸送之嫌。方欣為了讓英傑在董事會投她一票於背後操控事件；一妍看準以珈的正義感，放消息讓以珈介入醫療事故。以珈得知海淳到了首爾，立即飛抵當地，成功救了遇險的海淳。以珈與受了傷的海淳回港，以珈對前來探望的一妍大興問罪……啟心的男友程亦謙在明塱留醫，情況突然惡化需施手術。此時，明塱疑有高度傳染病個案，要封鎖樓層並強制隔離，亦謙的主刀醫生也在其中！

第八集 (10/08)

建邦告知啟澄，傳染病事件是永成搞鬼。明塱眾多醫生被強制隔離，手術被延誤，頓時陷入混亂！一妍分身於各手術室，盡力拯救病人。方欣往找永成，提出條件要求他收手……永成的重要客戶林鍈偉是泰國有勢力人士，其父親患肝病急需換肝，永成別有用心，給鍈偉提出方法。海淳要求以珈接手一宗醫療訴訟，為在分娩時遇上隔離事件、導致狀況垂危的何太，控告明塱！以珈指一妍為爭奪明塱主席之位不惜一切，更懷疑墜機事件與她有關！

第九集 (10/09)

一妍、英傑帶隊出席交流會，途中被擄走，原來於永成提議下，鍈偉下令擄走一妍等人上貨船駛出公海，替其父親做肝臟移植手術。本為心胸外科的一妍臨危受命完成手術，眾人獲釋。關於墜機事故，一妍對方欣明言，懷疑方欣嫉妒進濤與自己結婚而狠下毒手。海淳關切的病人何太終告不治，海淳極為難過，更歸咎於以珈置身事外，縱容明塱內鬥，導致悲劇發生。

第十集 (10/10)

以珈於德橋幫助下加入明塱董事局，一妍懷疑德橋別有用心。國際刑警進一步證實，進濤墜機是人為。明塱新收患重度先天性角化不全症的女童，一妍堅持要為病童進行風險極高的活體肺肝同步移植手術。明塱多年前曾施行同一手術，卻因失誤導致病人死亡，負責手術的董立萬醫生引咎離職。一妍如今要求進行相同手術，遭董事會反對……當日在進濤迎娶一妍前，方欣知悉一妍的真正身分，更勸進濤放棄跟一妍結婚，但進濤未有聽從，方欣因此記恨！

