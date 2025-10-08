《巨塔之后》第六集，董一妍（宣萱飾）獲萬秀琳（謝雪心飾）推薦加入明塱集團董事會的同時，方欣（陳煒飾）亦以醫療公司集團主席身份空降，成為新董事，更直接向一妍宣戰，一切原來與王進濤（鍾鎮濤飾）有關…

焦點劇情，莫過於「藍月亮」陳煒正式登場，與宣萱正面交鋒！出名保養得宜的陳煒、以湖水藍露腰套裝＋鑽石垂吊耳環閃亮登場，配以型格十足的走路步伐及銳利眼神，氣場與霸氣一點都不輸宣萱。由頭到腳都擺明向宣萱挑機的陳煒，一嚟先揚眉向宣萱拋下一句：「隻戒指好靚」，之後再問：「你知唔知我隻遊艇叫咩，藍月亮！同你戒指上面粒石一樣」，宣萱：「都係主席送」，陳煒：「不過早過你好多。」簡單幾句對白，陳煒已成功輾壓宣萱！

廣告 廣告

雖然是硬碰硬場口，但陳煒與宣萱卻未有全程繃緊，反而偶爾展露詭魅笑容增加場口層次感，戲味十足，引爆網民期待值，並對二人誰人更有霸氣爭辯不已：「兩個好戲之人，不分強弱」、「期待她們飆演技」、「權力是女人最好的醫美」、「她們兩個對戲感超強」、「陳煒氣場也太強了」、「陳煒演反派氣場超強，我在螢幕外感受到了害怕」、「隔著螢幕都不能直視煒哥鋒利的眼神」、「董醫生用笑容壓制住方欣」、「陳煒未贏、宣萱未輸」。

因劇中一眾女角造型夠亮麗而掀盡熱話的《巨塔》，本集煒哥當然亦隆重登場，短短一集已有三個靚靚造型。除了露腰湖水藍套裝夠晒Sharp、及尾段出現的紫色行政Look，還有遊艇派對的黑色斜肩黑色禮服配以小金扣的造型，不但將陳煒美好身段展露無遺，還突顯了其白滑美肌，相當有心思。據劇組表示，煒哥全劇合共有超過40套不同的服裝造型，足見劇組在角色造型襯搭方面十分認真。

戲外組「胃酸CP」感情極好

戲內火藥味十足的宣萱和陳煒，在戲外感情卻十分要好，獲封「胃（煒）酸（宣）CP」的二人，還不忘自封「欣妍CP（劇中角色名）」。二人除了多次應網民要求做「做心心手勢」，宣萱及陳煒更分別將心心手勢合照key到不同背景，除了有近日翻Hit的熱氣球、還有沙漠、櫻花樹下、希臘、花園等不同背景，獲不少網民大讚有心思又合襯：「女神配對成功立即去旅行」、「你哋兩個唔好爭王進濤啦，你哋喺埋一齊就得啦。」

巨塔之后 ｜宣萱陳煒戲內對壘戲外姊妹情深 超合拍獲封「胃酸CP」

巨塔之后 ｜宣萱陳煒戲內對壘戲外姊妹情深 超合拍獲封「胃酸CP」

巨塔之后 ｜宣萱陳煒戲內對壘戲外姊妹情深 超合拍獲封「胃酸CP」

巨塔之后 ｜宣萱陳煒戲內對壘戲外姊妹情深 超合拍獲封「胃酸CP」

巨塔之后 ｜宣萱陳煒戲內對壘戲外姊妹情深 超合拍獲封「胃酸CP」