《巨塔》劇情講述明塱集團主席王進濤（鍾鎮濤飾）與著名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱飾），在歐洲舉行了一場全城矚目的奢華婚禮後，竟與明塱集團的潛力繼承人齊齊遇上飛機失事，王進濤雖然獲救、但陷入重傷昏迷，情況令人擔心…悲劇發生後，王家及明塱集團即時陷入混亂，原本已不受王家歡迎的一妍，成為慘劇最大嫌疑人，她要應對王家成員猜忌和內鬥的同時，還要抵禦乘機入侵的外來攻擊，禍不單行…

無綫官方釋出《巨塔之后》首條宣傳預告，時隔33年再為無綫拍劇的鍾鎮濤（B哥），以醫生Look向鏡頭展現滿是悲哀擔憂的眼神，配以VO：「我時日無多，邊個可以承繼我嘅醫療王國」；緊接其後的是宣萱VO：「依家開始，你未完成嘅事，我會比你做得更好…每個醫生心裏面都有一座墳墓，埋藏住救唔到嘅病人，我嗰個仲有要鏟除嘅敵人。」宣萱充滿魅惑又帶著堅定的聲音語氣，配以華麗的宮庭打扮、以及由AI打造出來的陰森古堡，短短30秒的宣傳片，道盡了劇集核心思想：誰是兇手、上流之戰、家族繼承，及權鬥復仇，充滿張力、劇力萬鈞。值得留意的是，宣傳片中的宣萱及B哥均由AI根據劇照生成出來，片中戲味十足的旁白，則由兩位主角親自錄製。

為了突顯王家的顯赫及富貴、令劇情更具說服力，劇組不惜工本，整支攝製隊連同大批演員專誠飛往布拉格、並找來佔地超過8,000平方米的華麗城堡作為拍攝場地之餘，劇中為數不少的大場面，包括爆炸、大型意外及醫療搶救事件，製作水準亦直達電影級別；值得一提的是，劇中所有醫療場口均在醫院實景拍攝，除了會議室、病房及手術室是實景外，劇中採用的也是真實醫療設備等，務求帶給觀眾視覺盛宴的同時、亦呈現出真實貼地感。不少內地觀眾看後，亦對《巨塔》的靚人靚景讚不絕口：「畫面夠靚仔」、「演員陣容太豪華了，怎能不期待」、「很久不見阿B哥（鍾鎮濤）！即便這年紀還是很帥！」、「光看預告就熱血沸騰」。

巨塔之后 ｜宣萱AI霸氣宮庭造型幾可亂真

