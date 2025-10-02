中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
巨塔之后 ｜ 劉佩玥吳若希冒雨認屍戲 撕心裂肺式爆喊晒超強感染力
《巨塔之后》播出第二集，一開始便迎來震撼彈！飾演王家男主人、大兒子及二兒子的鍾鎮濤、馬國明及蕭正楠，與王家長孫齊齊遇上空難，並造成三死一重傷的慘烈情況。該集焦點場口，絕對是王家大嫂陳麗雪（吳若希飾）、王家二嫂文以珈（劉佩玥飾）及以珈女兒王海淳（樂珈嘉飾）、在下著滂沱大雨的墜機現場、等候布拉格救援隊打撈屍體及拯救生還者的場口，該場絕對是吳若希及劉佩玥演技炸裂之作，二人撕心裂肺的爆喊演技各有特色、釋出超強感染力。
劇情講述當救援隊發現第一具遺體，吳若希先是投出徬徨害怕表情並望向阿Moon、之後更像小女孩般搖頭。由於阿Moon劇中角色相對較為知性成熟、故她最終鼓起勇氣上前檢視遺體、雖然鏡頭只影著阿Moon顫抖的手拉開屍袋拉鏈，但已感受到當中主角的遲疑、傷痛及不願面對；而在鏡頭遠後方的吳若希、則一臉的忐忑。當阿Moon發現屍體原來是自己的兒子，她馬上由強裝冷靜變成徹底崩潰、一張面更是哭至五官完全扭曲、眼淚鼻涕橫飛兼整個人跌坐地上。
未幾，救援隊表示現場有生還者，剛死了親生兒子的阿Moon即露上又痛又帶點安慰的複雜情緒、至於吳若希更是流露出滿載希望的眼神。而當得悉生還者是老爺王進濤（鍾鎮濤飾）時，阿Moon先強忍傷痛、得體地著女兒陪爺爺到醫院、直到女兒上了救護車，阿Moon才展露擔心眼神。之後兩位王家新抱繼續冒雨等候消息；當救援隊再度抬出遺體時，深愛著老公的吳若希一眼便憑婚戒認出是老公王啟智（馬國明飾），當一知道希望已完全幻滅時、原本蒼白的吳若希即時有大量眼淚奪眶而出、並跌跌撞撞走向老公遺體、跪下痛哭，不但樣子可憐、就連哭叫的聲音亦令人相當心痛，配以唯美又傷感的鏡頭拍攝，整場戲都相當有記憶點。
不少網民看畢均大為感動，留言：「這段真給我看哭了」，並大讚吳若希眼神變化夠晒巧妙兼有功力：「看到戒指那一瞬間的眼神變化、從希望到黯淡、夠某些人學十年了。」談到喊戲獲讚極具感染力，Jinny受訪時謙稱是拍攝環境夠氣氛、才幫忙入戲：「多謝大雨令到我哋個氣氛更加慘、更加容易投入到，個環境幫助到呢場喊戲更加容易，因為真實感好強」。
與蕭正楠僅客串一集領便當網民存疑 馬國明親自回應！
另對於劇中男主角蕭正楠及馬國明僅演出了第一集後便齊齊「領便當」一事炸裂全網，大部分網民對此感到難以置信、並猜測二人稍後隨時可能驚喜回歸：「吓？真係咁快死晒？？」、「第一集就死四個人都好誇張吓」、「咁大咖（cast）唔會第一集就死清光吧」、「重傷但唔死得，跟住結局再現身反轉！」馬國明接受官方訪問時，談到角色是否真死，他答得十分玄妙：「我後尾會唔會出番嚟？大家就要繼續留意《巨塔之后》嘞！」並專業地表示：「自己作為演員，唔會介意戲份多少，只要公司認為我適合，而又覺得演呢個角色可以帶到某啲感覺畀觀眾，自己就會去做。」
其他人也在看
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？
麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
深圳咖啡一條街｜10間文青打卡cafe推介！爆紅復古風綠房子/花店裡咖啡店/嚐冰博克厚乳拿鐵
深圳cafe選擇非常多，除了深圳福田區翠葉道有「咖啡一條街」之外，原來寶安區也有「深圳咖啡一條街」！所以說北上玩法千變萬化各有特色，如果你是一位咖啡迷，只要輕裝上陣，坐上地鐵，走出深圳地鐵12號線新安公園站，只需要徒步而行，遊走在交叉相連的前進一路及新圳東路之間，就可以展開一次咖啡探店之旅！這裡被稱為的「深圳咖啡一條街」，咖啡店比便利店多，各咖啡店裝潢充滿藝術文化氣息又不失個性，而且各款signature drink亦具代表性，值得逐家逐戶試一試！Yahoo Food今次為大家推介10間「深圳咖啡一條街」cafe，即睇內文：Yahoo Food ・ 1 天前
「潛水」半年近況曝光！金秀賢憔悴暴瘦 獨自登山解壓
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底。而金秀賢於今年3月底現身記者會，澄清自己是在已故女星金賽綸成年後才交往1年多，並向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟，之後他便一直「潛東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
郭富城寵妻無極限 老婆方媛預產期將至 傳豪擲200萬預訂貴族級月子中心
郭富城（Aaron）與細22年太太方媛（Moka）2017年結婚，育有兩名女兒Chantelle（郭詠希）及Charlotte（郭詠萱），第三胎亦即將出世，有指嬰兒為男B，預產期喺10月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅家英揭《國產凌凌漆》拍攝趣事 激動呼籲傳承粵語：冇咗傳承！冇咗下一代㗎喇！
早前自揭四度患癌的羅家英日前現身出席活動接受廣州電視粵語新聞主播兼廣州市粵語推廣顧問張弛短暫訪問，訪問中家英哥非常有精神而且中氣十足，透露拍攝《國產凌凌漆》趣事外，更表達對粵語傳承的看法，直言：「冇咗傳承，我哋冇咗祖宗、冇咗下一代㗎喇！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
家傳之保｜黃翠如體驗爸爸昔日賣魚工作 感恩父親照顧：到底係賣咗幾多條魚？
由譚俊彥（Shaun）、胡定欣和黃翠如主持嘅TVB全新節目《家傳之「保」》將喺10月5日播出，三人將會於節目中體驗一次爸爸媽媽昔日從事嘅行業，譚俊彥到洋服店打工學做裁縫、家族從事海味生意嘅胡定欣到海味店體驗，至於黃翠如則到魚檔打工 ，一手一腳起魚鱗、劏魚和擺魚，透過走入上一代嘅職場，啟發佢哋了解父母最值得保護和傳承嘅精神。節目中，三人皆有「伴侶」陪伴打工，前者伴侶係狄龍，後者係胡定欣媽媽，黃翠如則獲老公蕭正楠陪伴，仲由探班變兼職，為店舖推銷，賺得1萬蚊生意，蕭正楠表示自己另有任務在身，就係將外父嘅手寫信送畀黃翠如，黃翠如指係屋企嘅傳統，因為每次屋企有啲經歷嗰陣，爸爸都會寫封「家書」，每次睇都會好感動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳慧琳老公被野生捕獲 一眼被認出網民感震驚：呢張咁路人臉都認得出
陳慧琳（Kelly）與初戀男友劉建浩（Alex）於2008年結束16年愛情長跑，正式步入婚姻殿堂，二人育有一對兒子「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛，一家四口生活美滿。陳慧琳老公劉建浩出身於富裕家庭，畢業後曾幫助父親打理絲帶花生意，後來與朋友創立專門技術服務嘅公司。陳慧琳與劉建浩非常恩愛，劉建浩除咗全力支持陳慧琳嘅事業，每逢星期日都會親自煮早餐，平時在家即使各有各睇YouTube，有時都會不其然來一個擁抱；陳慧琳亦否認老公係一名悶蛋，指其實老公係搞笑型，充滿幽默感。日前，有網民於小紅書發文，表示購物期間巧遇陳慧琳老公劉建浩。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁
Selena Gomez終於和音樂人男友Benny Blanco正式成為夫婦了！婚禮低調地進行，婚禮照也是突然分享的，身穿的是Ralph Lauren的定制婚紗，珠寶則是選擇充滿夢幻氣氛的Tiffany & Co.，難怪連新手丈夫Benny Blanco也稱：「我和現實中的迪士尼公主結婚了。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
Nicole Kidman驚傳離婚？19年婚姻畫上句號，與Keith Urban模範夫妻走到盡頭
曾是模範夫妻的 Nicole Kidman 與 Keith Urban 驚傳離婚，19 年婚姻宣告終結！荷里活巨星 Nicole Kidman 與鄉村天王 Keith Urban 於 2006 年結婚，婚後育有 2 名女兒，一直以來亦是恩愛的模範夫妻，近日傳出已分居並決意離婚，消息震撼全網。Yahoo Style HK ・ 1 天前
深圳西餐2025〡深圳西餐推介10間！特色小酒館/浪漫高級fine dining/黑珍珠二鑽扒房
深圳西餐有什麼好推介？提起深圳美食、通常離不開吃片皮鴨、火鍋等特色美食，但是想和另一半共渡浪漫時刻，充滿情調的西餐廳是不二之選。Yahoo Food精選深圳10間特色西餐，當中囊括浪漫扒房、特色小酒館、高級fine dining等餐廳選擇，馬上看看內文有哪些西餐廳推介！Yahoo Food ・ 1 天前
舒淇首奪導演獎，不忘感謝馮德倫！由20年好友轉為夫妻，經營婚姻的幽默相處之道：謝謝我老公娶了一個不常在家的女人
舒淇這陣子不停曝光在影展場合，拿著自編自導的作品《女孩》，出席威尼斯影展，亦拿著作品在第30屆釜山國際影展當中首奪「最佳導演獎」。奪得導演獎的舒淇，在台上感謝評審委員之餘，亦不忘提及丈夫馮德倫，「謝謝我老公娶了一個不常在家的女人。」馮德倫在另一邊廂亦有趣回應：「又贏? 家裡沒位放啊導演！😬」Yahoo Style HK ・ 1 天前
2025世界50最佳酒吧頒獎禮登陸香港！文華東方The Aubrey國際調酒盛典＋Jigger & Pony限時進駐
香港即將迎來全球酒吧界矚目盛事 —— 2025年「世界50最佳酒吧」頒獎典禮！不同的酒吧都將舉辦一系列活動，而文華東方酒店將化身國際調酒舞台，雲集世界級調酒師，舉辦一連串派對及限時活動，令本地酒迷可以近距離感受頂尖雞尾酒文化，進一步坐實香港「世界酒吧之都」地位。Yahoo Food ・ 4 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 天前
福特想投資美國製造 被打關稅20億沒錢了
美國總統特朗普的關稅政策，意在扶持本土製造業，而汽車是重點保護的一個行業，然而造車龍頭福特卻大喊深受關稅成本所累，以至難以實行「美國製造」的大計，又指人才短缺的問題限制了公司發展。Yahoo財經 ・ 21 小時前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前