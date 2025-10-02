巨塔之后 ｜ 劉佩玥吳若希冒雨認屍戲 撕心裂肺式爆喊晒超強感染力

《巨塔之后》播出第二集，一開始便迎來震撼彈！飾演王家男主人、大兒子及二兒子的鍾鎮濤、馬國明及蕭正楠，與王家長孫齊齊遇上空難，並造成三死一重傷的慘烈情況。該集焦點場口，絕對是王家大嫂陳麗雪（吳若希飾）、王家二嫂文以珈（劉佩玥飾）及以珈女兒王海淳（樂珈嘉飾）、在下著滂沱大雨的墜機現場、等候布拉格救援隊打撈屍體及拯救生還者的場口，該場絕對是吳若希及劉佩玥演技炸裂之作，二人撕心裂肺的爆喊演技各有特色、釋出超強感染力。

劇情講述當救援隊發現第一具遺體，吳若希先是投出徬徨害怕表情並望向阿Moon、之後更像小女孩般搖頭。由於阿Moon劇中角色相對較為知性成熟、故她最終鼓起勇氣上前檢視遺體、雖然鏡頭只影著阿Moon顫抖的手拉開屍袋拉鏈，但已感受到當中主角的遲疑、傷痛及不願面對；而在鏡頭遠後方的吳若希、則一臉的忐忑。當阿Moon發現屍體原來是自己的兒子，她馬上由強裝冷靜變成徹底崩潰、一張面更是哭至五官完全扭曲、眼淚鼻涕橫飛兼整個人跌坐地上。

未幾，救援隊表示現場有生還者，剛死了親生兒子的阿Moon即露上又痛又帶點安慰的複雜情緒、至於吳若希更是流露出滿載希望的眼神。而當得悉生還者是老爺王進濤（鍾鎮濤飾）時，阿Moon先強忍傷痛、得體地著女兒陪爺爺到醫院、直到女兒上了救護車，阿Moon才展露擔心眼神。之後兩位王家新抱繼續冒雨等候消息；當救援隊再度抬出遺體時，深愛著老公的吳若希一眼便憑婚戒認出是老公王啟智（馬國明飾），當一知道希望已完全幻滅時、原本蒼白的吳若希即時有大量眼淚奪眶而出、並跌跌撞撞走向老公遺體、跪下痛哭，不但樣子可憐、就連哭叫的聲音亦令人相當心痛，配以唯美又傷感的鏡頭拍攝，整場戲都相當有記憶點。

不少網民看畢均大為感動，留言：「這段真給我看哭了」，並大讚吳若希眼神變化夠晒巧妙兼有功力：「看到戒指那一瞬間的眼神變化、從希望到黯淡、夠某些人學十年了。」談到喊戲獲讚極具感染力，Jinny受訪時謙稱是拍攝環境夠氣氛、才幫忙入戲：「多謝大雨令到我哋個氣氛更加慘、更加容易投入到，個環境幫助到呢場喊戲更加容易，因為真實感好強」。

與蕭正楠僅客串一集領便當網民存疑 馬國明親自回應！

另對於劇中男主角蕭正楠及馬國明僅演出了第一集後便齊齊「領便當」一事炸裂全網，大部分網民對此感到難以置信、並猜測二人稍後隨時可能驚喜回歸：「吓？真係咁快死晒？？」、「第一集就死四個人都好誇張吓」、「咁大咖（cast）唔會第一集就死清光吧」、「重傷但唔死得，跟住結局再現身反轉！」馬國明接受官方訪問時，談到角色是否真死，他答得十分玄妙：「我後尾會唔會出番嚟？大家就要繼續留意《巨塔之后》嘞！」並專業地表示：「自己作為演員，唔會介意戲份多少，只要公司認為我適合，而又覺得演呢個角色可以帶到某啲感覺畀觀眾，自己就會去做。」

