巨塔之后 ｜ 蔣家旻笑言拍《巨塔之后》「每一幕都是Fashion Show」
《巨塔之后》劇組為突顯角色豪門氣派，在角色造型設計上可謂落足心思。早前宣萱、陳煒、吳若希及劉佩玥先後以不同華麗裝扮登場已引發熱議及好評，近日王家三小姐王啟澄（蔣家旻Angel飾）的造型亦引發熱話，華麗的短打套裝不但新潮貴氣有女人味、更將Angel的長腿優點表露無遺；若細心觀察，Angel的造型除了夠晒靚、亦夠晒變化，由第一集到昨晚第十四集，Angel前後足足換了20個造型，難怪她昨晚（16 日）在社交平台大晒劇中吸睛打扮時，亦忍不住自己每一幕都猶如Fashion Show：「每一場每一集都在換衣服，盡量不重複，每一套都為角色而生，巨塔的女人們，每一幕都是Fashion Show」，Sharp爆造型獲網友大讚：「套套衫都著得好好睇」、「短褲短裙這麼好看」、「又靚又Classy（優雅）」、「哈哈！著到去飲咁返工」。
蔣家旻首日試造型已由朝試到晚
Angel接受官方訪問時，透露單是首日試造型，已試了20多套，之後劇組在拍攝期間還不斷「加碼」：「Fitting嗰日我都試咗好耐，由朝到晚全日係咁試，嗰日都試過超過20幾套衫。當然喺拍緊劇嘅過程，有陣時佢哋都會比啲新衫我。」Angel續指自己在造型上亦有給予意見，足見台前幕後合作緊密又有心，眾人的專業程度是就連唇膏顏色及髮型設計都反覆地諗過度過，Angel：「我覺得我嘅特點係對腳，所以我建議主力揀短裙短褲畀我，咁樣可以同大嫂二嫂分別，佢哋多數着長裙或者長褲。另外因為角色本身唔係奸角，所以個妝容會想自然啲，唇膏方面我想同其他角色唔一樣，所以我就提出用Barbie pink。髮型方面有試過散頭髮，但最後覺得紮起會比較襯返啲衫；啟澄啲衫嘅顏色以淺色為主，主要行『小香風』。」
陳楨怡化身「阿四」與蔣家旻搞笑互動
Angel又透露總監製鍾澍佳（佳導）十分關注女演員是否夠靚：「佢要求每個女演員都要靚，所以無論係拍攝定係造型各方面都花咗好多心機，令我哋每個人出到嚟都好靚。今次開劇前，每位演員嘅衫都好多好多，因為幕後同事一早睇晒劇本了解每個角色，所以一早已經搵好晒所有服裝。」另Angel早前又分享了與劇中妹妹陳楨怡的搞笑日常，片段中陳楨怡化身「阿四」幫Angel拎嘢和瘋狂影相，整條片的亮點除了二人的誇張互動，還有Angel可愛度爆燈的「自拍N式」。
