巨塔之后 | 一文看盡四大必睇位 「霸氣女主」宣萱陳煒連場飆戲成焦點！
《巨塔之后》劇情講述明塱集團主席王進濤（鍾鎮濤飾）與著名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱飾），在歐洲舉行了一場全城矚目的奢華婚禮後發生事故，令王家及明塱集團即時陷入混亂，原本已不受王家歡迎的一妍，要應對王家成員內鬥的同時，還要抵禦乘機入侵的外來攻擊，禍不單行…
在早前曝光的預告片，多個角色陸續現身，不少網民表示非常期待，現在就為大家盤點《巨塔之后》四大必睇位。
1. 必睇位：兩大霸氣女主宣萱陳煒飆戲連場
《巨塔之后》兩大女主角宣萱和陳煒為爭奪明塱集團主席之位，展開連場明爭暗鬥。剛柔並重、腹背受敵的宣萱、面對正邪難辨的霸氣陳煒，二人連場飆戲引發高度期待值。而劇集自內地播出後，網民對於兩位女主角的演技洗版式點讚，除大讚宣萱「炸裂式演技」，又形容陳煒飾演的方欣是「太平公主（《宮心計2深宮計》角色）」轉世：「煒哥既溫柔又霸氣，亦正亦邪剛剛好」、「霸氣十足」、「一出場氣勢十足，把我震懾了...」、「很期待她和宣萱的每一場交鋒戲」。
2. 必睇位：角色服裝造型掀熱話 細至首飾耳環均成為熱話
劇中眾女角作為醫療帝國成員的重要成員，晚裝、OL裝、女強人裝等造型亦自然變化多元以迎合不同場景。劇集在內地播出後，旋即掀起「巨塔之后」打扮風潮，就連首飾、耳環、包包等細節位，亦成為網民「起底」目標。
3. 必睇位：布拉格外景＋醫院實景拍攝＋緊張感十足大場面拍攝
劇組為加強劇集畫面質感，遠赴歐洲布拉格拍攝外景，劇中的豪門婚禮、城堡場景等重要場口贏盡好評。另劇中所有醫療場口均在醫院實景拍攝，除了會議室、病房及手術室是實景外，劇中採用的也是真實醫療設備。另劇中的爆炸、大型意外及醫療搶救場面等重要場口、獲讚製作水準直達電影級別。以預告片已率先曝光的車輛連環相撞事故為例，單是宣萱及一眾演員的演繹、及極速奔走的狀態已令緊張感大幅上升，網民亦對場口非常期待：「真的封隧道拍攝嗎？這也太認真了吧！」、「實景拍攝，感覺很真實！」、「每逢這些大場口劇情肯定夠刺激！」。
4. 必睇位：鍾鎮濤重量級客串+實力派配角強勢加盟
《巨塔之后》演員陣容鼎盛，當中除闊別33年再度拍攝無綫劇的鍾鎮濤，及實力派演員湯鎮業助陣搶盡眼球，林景程、吳岱融、謝雪心、康華等實力派綠葉的演員亦是焦點所在。
