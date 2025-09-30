巨塔之后 | 陳楨怡「野蠻惡女」登場 破口大罵鍾鎮濤X街 仲要嬲到掟爛玻璃杯？！

焦點

首播的《巨塔之后》，除了宣萱與鍾鎮濤的世紀婚禮、王家成員釋數華麗／靚爆／型格出場惹關注外，王家四女啟心（陳楨怡飾）大鬧婚宴一幕亦是焦點所在！對父親早有積怨的啟心，除在世紀婚宴上、不止一次大鬧父親王進濤（鍾鎮濤飾）X街、用酒怒潑鍾鎮濤外，還掟爛玻璃杯兼揚言與王進濤斷絕父女關係，期間還拋出一句：「一條人命嚟」等充滿懸念的對白，將劇情推向高潮之餘還相當搶焦！

自揭拍爆Seed場口有難度：場地好大，我要好大聲先得

陳楨怡雖然拍劇經驗只有四年左右，但已不乏代表作，無論是《新聞女王》中的聶莎莎、《巾幗梟雄之懸崖》中的攻心計女寧俐，都贏得了一定程度關注。來到《巨塔之后》，陳楨怡的演技挑戰似乎再升級，談到要對著前輩B哥怒吼兼鬧爆對方X街，陳楨怡受訪時坦言有壓力：「其實睇劇本見到呢場戲都好驚訝…咁都係我第一次要拍潑酒同鬧人X街嘅場口，事前我又冇同前輩B哥哥合作過…拍時個心有少少亂，因為場地好大，我要好大聲之餘、情緒又要爆發去到嗰個位。同場場戲其實得一次機會，因為要潑酒！但其實更加擔心嘅係，就係B哥哥話晒係前輩。」

讚B哥哥勁Nice：佢話放心潑啦

陳楨怡感激B哥哥給予了不少鼓勵及Advice：「B哥哥真係好nice，拍之前佢同我講：『你放心潑得！』仲用好慈祥嘅笑容望住我，畀咗好大嘅支持同鼓勵我，所以呢場戲都好順利，wide shot一次同近鏡一次就搞掂」又感激宣萱及導演為她做心理建設：「佢哋同我講：『你咩都唔好理，咩都唔好諗。』」

臨場加掟玻璃杯嚇親自己？開劇前一個月專誠找鄧智堅學演戲

陳楨怡又透露掟酒杯落地是臨時增設：「嗰陣同導演夾，不如揼玻璃杯落地啦，效果好似好啲！不過我到拍嗰陣先真正揼個玻璃杯落地，都有嚇親自己，因為都幾大聲，同埋玻璃碎會散到周圍都係。但嗰刻我要表現到我好嬲、唔驚咁樣！」向來對演戲興趣濃厚、在片場出名勤力學習兼偷師的陳楨怡，這次專誠於開拍前一個月找鄧智堅上演技堂。

至於暌違32年再拍無綫劇的鍾鎮濤，雖已年屆72歲，但皮膚狀態不俗之餘、身形亦零走樣，與宣萱齊齊完美Carry劇中所有靚衫，站在世紀婚宴上、更依然散發著白馬王子般的迷人氣質，獲大讚凍齡有術。B哥與宣萱真實年齡雖然相差17歲，但二人這次飾演夫妻不但零違和、並獲讚CP感十足兼配搭有新鮮感。

