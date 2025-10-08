巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？

TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」，疑似面部升級。

陳楨怡被指「變靚」

2020年香港小姐亞軍陳楨怡初岀道時被指豆豉眼，跟現時一雙變大了的鳳眼有明顯分別，令其外貌成為了網民討論的焦點。有網民指：「第一眼看她有阿凡達的感覺」、「她之前是單眼皮的」、「是妝化得太濃嗎？」、「她身材很好」、「她曾於選美時說過單眼皮是其特色，選完後火速變雙眼皮」。

陳楨怡為2020年港姐亞軍