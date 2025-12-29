巨大火球照亮福島夜空 直徑十厘米 光比半輪月亮

一顆巨大火球日前在日本福島上空墜落，被當地田村市的天文台攝錄下來。報道引述天文台推測，火球可能是墜落於福島縣南會津町附近的流星。火球燃燒的光度媲美半輪月亮，與地面距離甚近，光迹持續約四秒，下沉時還有分裂迹象。

離地僅 25 公里 亮度罕見

《每日新聞》報道，隕石墜落於上周五（26 日）深夜，福島縣田村市的星之村天文台攝錄到流石劃破黑夜的過程，十分壯觀。報道引述天文台名譽台長大野博明推測，流星可能墜落在福島縣南會津町附近的山區。天文台正在搜尋未燃燒的隕石殘骸，至今未有發現，呼籲公眾提供資料。

《福島民報》報道，星之村天文台記錄的畫面，時間是深夜 11 時 08 分，過程持續了大約四秒，亮度是 - 8，等同半輪月亮。大野博明說，流星墜落時似乎分裂成兩半，相信是一顆石質隕石。火球消失的高度大約離地面 25 公里，推斷其直徑約有 10 厘米。這次流星紀錄的珍貴，在於火球消失的高度離地甚近，一般在離地 50 至 100 公里之間就會消失，而且亮度之大亦十分罕見。

根據香港太空館資料， 太陽系內除了有行星、矮行星、衞星、小行星和彗星等大型天體外，還充滿著數之不盡的流星體和塵埃，當它們高速闖進地球的大氣層時，會將空氣分子加熱並使其發出肉眼可見的光芒，成為我們所見的流星。每天都有為數不少的流星體闖進地球，但絕大部份皆十分暗淡，只有在漆黑的地方才有機會看到它們。