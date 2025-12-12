巨星也愛扭蛋！Johnny Depp東京戴「玉米筍戒指」反差萌成焦點 同系列扭蛋戒指還有這些！

巨星Johnny Depp近日現身日本，出席Tokyo Comic Con 2025活動。然而，比起活動本身，他左手小指上佩戴的一枚「玉米筍造型戒指」卻意外搶走所有焦點，在社群媒體上引爆熱烈討論！其實這款小物非常便宜，而且小編發現還有更多同系列的扭蛋，各位粉絲可以輕鬆入手同款！

「平民小物」來源曝光！竟是300日圓扭蛋

這位以《加勒比海盜》傑克船長等角色聞名的巨星，一舉一動都是焦點。眼尖的網友們很快就被他手指上的「黃色玉米筍」吸引，紛紛猜測這是否是什麼新的時尚單品或具有特殊意義的飾品。但大家立刻發揮「偵探」精神，查出這枚戒指的真實來源。原來，這根本不是什麼昂貴的設計師品牌珠寶，而是扭蛋機裡扭出的趣味戒指。這款戒指屬於日本扭蛋品牌Brightlink「玉米婚約戒指系列」中的一款，扭一次僅需300日圓（約港元$15），是任何人都能輕鬆擁有的平價小物！

Johnny Depp戴「玉米筍戒指」現身東京（網絡圖片）

巨星與平價小物的反差萌 太可愛了！

消息一出，瞬間在網路上製造出強烈的反差趣味。Johnny Depp國際巨星的鮮明形象，對比手上那平價又充滿童趣的玉米筍戒指，讓許多粉絲在社交網絡熱議，小編也覺得太可愛了，完美展現了他私底下不按牌理出牌、充滿玩心的真性情。日本的怪奇扭蛋文化無奇不有，常常創造話題，但這次因為國際巨星的加持，讓這款平凡的扭蛋小物瞬間獲得了全球關注。

除了這款戒指，扭蛋公司還有推出很多有趣的戒指系列，例如關東煮的蒟蒻戒指、透明麻雀戒指、貓屁股戒指，全都超級可愛，大家去日本不妨也去玩玩看吧！

玉米婚約戒指系列（圖片來源：扭蛋公司官網）

貓貓屁屁戒指（圖片來源：扭蛋公司官網）

透明麻雀戒指（圖片來源：扭蛋公司官網）

關東煮蒟蒻戒指（圖片來源：扭蛋公司官網）

