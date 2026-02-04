市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
《巨洪》越罵越紅？6部「AI人工智慧」韓劇推薦：朴寶劍《夢境》感人，「這部」超驚悚
【文／Beauty美人圈．Jessie】最近在Netflix播出的《巨洪》被罵翻了！由於播出前標榜著「罕見災難」、「好萊塢等級」而掀起大眾高度期待，但前半段卻讓不少觀眾看得霧煞煞，直到後面才發現是一部結合AI科幻、新人類、末世等多種元素的電影，評價十分兩極。除了《巨洪》之外，近幾年與AI、人工智慧相關的韓劇越來越多，去年上映的《夢境》也是其中之一！
「AI人工智慧」韓劇推薦1：《巨洪》
《巨洪》可以說是最近討論度非常高的一部韓國電影了。劇情剛開始會讓人摸不著頭緒，還有的人因此棄劇，但實際上整部劇反轉很多，雖然在韓國的評價兩極，論壇上更是負評連連，不少網友認為劇情漏洞百出，看不下去，還開玩笑表示「兒子才是最大反派」，但似乎網友越罵它越紅，甚至衝上了全球電影榜冠軍！
一開始大家以為《巨洪》是一部單純的災難片⸺洪水來襲，母親帶著兒子逃跑尋求生機。然而到了頂樓才發現，這部電影不僅僅是單純的災難片，它結合了AI科幻、新人類、末世等元素，聚焦在AI研究員「具安娜」與她藉由AI創造出來的孩子面臨巨洪來襲時的生存危機，層層剝開後，再帶出「AI」與「人類」之間緊密的關聯與社會議題。
劇中安娜作為AI研究員，主要的工作就是蒐集並儲存大量的人類情感資料，也就是所謂的「情感引擎」。她在一次一次的循環中解任務，每一次的選擇都會導向不同的結果，為情感引擎留下不同的數據，而她也在這個過程中逐漸拼湊出記憶，意識到自己如何能終止這個循環。編劇和導演通過「災難」去檢視人類在絕境下的倫理抉擇，但是人類的情感真的能夠被AI編寫、創造嗎？大數據拼湊出來的「新人類」，可以算是人類嗎？
「AI人工智慧」韓劇推薦2：《夢境Wonderland》
隨著AI人工智慧科技越來越普遍，除了ChatGPT被廣泛運用，近幾年也有不少影劇也加入了AI深偽換臉「DeepFake」等技術而備受熱議，而去年也有中國網友透過midjourney的AI繪圖網站及ChatGPT搜集資料，並在D-ID上傳音檔語文檔，就成功「復活」了離世的奶奶。《夢境Wonderland》則抓住了AI人工智慧，以「與所愛之人永別後，可以再度重逢」為核心，打造了一個「Wonderland」世界觀。
劇中一共有三條故事線，一是「Wonderland」創辦者徐海利與已逝父母；二是空服員泰柱因一次意外陷入昏迷，女友晶麟為了彌補內心的空缺而委託了「Wonderland」服務，將泰柱變成了在太空船上工作的虛擬人；三是整部劇的核心⸺白李，她為了向年幼的女兒隱瞞自己的死亡而使用了「Wonderland」服務，死後以考古學家的虛擬身份重新出現在中國，努力成為一個像朋友一樣的母親。
然而虛擬世界中的白李並不知道真實世界的白李已經死亡，她對自己偶爾閃現的記憶感到困惑，甚至為了找到突然走失的女兒而試圖突破Wonderland結界，成為第一個擁有「自我意識」的虛擬人類。另一邊，當現實世界的泰柱奇蹟般甦醒後，意外導致的認知障礙使他需要花更久的時間去理解眼前的事物，這一切在晶麟心中難免有了比較，AI泰柱無時無刻都在提醒晶麟，他和真正的泰柱有多麼不一樣。
《夢境Wonderland》圍繞著AI展開敘事，讓觀眾在跟著劇情高潮迭起而心潮彭湃之際，同時思考AI與真實世界的界線究竟在哪裡？AI真的有可能取代人類嗎？用AI復活逝者，究竟是希望、安慰，還是將生者推向另一個深淵？
「AI人工智慧」韓劇推薦3：《我把社長解鎖了》
《我把社長解鎖了》完全是被劇名耽誤的寶藏劇！這部從漫畫改編的電視劇由蔡鍾協、徐恩秀、朴星雄領銜主演，劇情背景聚焦在AI盛行的時代，許多工作被AI取代，社會新鮮人找工作處處碰壁，朴仁誠就是其中之一。而與之相反，SilverLinings社長金善柱是一名成功人士、致力於AI發展的業界龍頭，然而某次他卻遭人逼車而摔落山谷，等他恢復意識時，發現自己竟被困在智慧型手機裡，只能像AI一樣發出聲音！
朴仁誠在一次面試失敗而備感挫折時，前去爬山放鬆心情，意外撿到了困住社長的那支手機，金社長於是用AI發語音要朴仁誠代替自己成為社長，一邊尋找恢復人身的解方，一邊找尋陷害自己的兇手。《我把社長解鎖了》當初宣布要翻拍時，不少原著粉絲就十分好奇究竟拍成電視劇會是甚麼樣子，沒想到真的荒唐又好笑，輕鬆的劇情配飯剛剛好！
而這部劇也帶著觀眾反思⸺我們是否太過依賴AI了呢？劇中朴仁誠雖然一夕之間成為公司社長，變成暴發戶，但他依然得聽命於一支有社長靈魂的手機，遇到困難時，手機會為他解決一切問題，反過來想，倘若朴仁誠沒了手機，他還是一名沒有社會經驗、找不到工作的無業青年。《我把社長解鎖了》不只是搞笑與荒唐的劇情，它巧妙地透過誇張設定，提醒觀眾在AI日益普及的時代裡，我們在依賴科技的同時也要保有自己的判斷與能力。
「AI科幻/VR」韓劇推薦4：《我的全像情人》
《我的全像情人》是Netflix2020年的原創劇集，短短12集將故事描述得很完整，雖然在台灣討論度不算高，但看過的觀眾大多都給予了好評！這部劇講述高蘭圖在12年前因某些原因，成為了文件上不存在的人，如幽靈一般的生活著，後來創造了全像投影AI人工智慧，藉由AI眼鏡讓使用者看見如真人般的投影。而由他創造出的另一個自己⸺霍洛，與他性格截然不同，霍洛有著溫柔、體貼且完美的個性，在眼鏡因緣際會下被患有臉盲症的韓素妍撿走後，成為了無話不談的朋友。
然而AI畢竟是由人類所創造的，若是有環節計算錯誤，就很容易出現故障的情況。而高蘭圖在AI眼鏡故障的時候，代替霍洛陪在素妍身邊，最終走到一起。整部劇的節奏很快，但也非常細膩，無論是感情線還是編劇想要傳達的宗旨都非常打動人心，重點是沒有爛尾！
「AI人工智慧」韓劇推薦5：《你也是人類嗎？》
《你也是人類嗎？》可以說是徐康俊的成名作之一！這部劇聚焦在AI機器人擁有人類感情的故事，劇中「南信」本是一個行為野蠻、冷漠無情的財閥三世，一次意外中他陷入昏迷，而另一邊母親因太過思念兒子而創造出的AI機器人「南信Ⅲ」就這樣代替南信工作，與南信不同，南信Ⅲ真誠可愛、單純善良，集所有美好於一身，後來甚至產生了人類的感情，與自己的保鑣姜小鳳墜入愛河。
人類南信醒來後，因嫉妒南信Ⅲ比自己優秀、受歡迎而試圖除掉他，沒想到還沒等他出手，南信Ⅲ就為了救人類南信而死在了反派的槍口之下。而後人類南信、秘書池永勳和科學家們一起將南信Ⅲ救了回來！整部劇非常治癒，姜小鳳和南信Ⅲ雙向奔赴的愛情也讓人十分動容，是一部不可錯過的寶藏劇！
「AI人工智慧」韓劇推薦6：《熙秀》
《熙秀》是KBS在2021年推出的獨幕劇，全劇只有90分鐘左右，可以當一部短電影看。這部劇描述一個母親黃珠恩在孩子遭遇車禍後悲痛欲絕，一邊不斷責怪老公高泰勛當天不在，一邊又很自責，夫妻關係因熙秀的離世陷入緊張。而後黃珠恩通過VR重新見到了熙秀，甚至有些走火入魔，最後在與高泰勛對峙的過程中，她在VR畫面中看到熙秀一直叫她翻過圍籬去陪她玩，黃珠恩就這樣從樓上跳了下去，當場死亡，而熙秀的聲音還在耳邊響起：「媽媽，你以後會永遠跟我生活在一起了⋯⋯」
《熙秀》劇情緊湊，在短短的時間內將故事交代清楚，讓人看完後有種背脊發涼的感覺。AI科技為我們的生活帶來許多便利，有人通過它能夠再次與逝去的親人對話，從而解開長久以來的心結、得到安慰，有人藉由AI提升工作效率、改善生活品質，卻也有人通過AI學習犯罪。究竟要讓AI介入我們生活到什麼程度，界線又該如何拿捏，是我們所有人都應該深思的課題。
