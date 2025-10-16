差估署發信提醒差餉及地租繳納人 須盡快交回物業詳情申報表

【on.cc東網專訊】差餉物業估價署（估價署）今日（16日）發信提醒仍未交回物業詳情申報表的差餉及／或地租繳納人，須立即將填妥的申報表交回估價署。

估價署發言人表示，不論其物業是空置、租出或自用，繳納人須於申報表發出日期起計的21曆日內將填妥的申報表交回估價署。繳納人可使用估價署網站的「遞交表格電子化」服務，以電子表格e-R1A提交資料。該網站已提供填寫申報表的常見問題及答案。

估價署在8月發出約35萬份申報表以收集各類物業的使用詳情、租金及租賃資料，用於即將進行的全面重估應課差餉租值，以反映物業最新市值租金水平。根據《差餉條例》或《地租（評估及徵收）條例》，任何人明知而在申報表作出失實陳述或拒絕填報任何資料，即屬違法，一經定罪，分別可處最高罰款二萬五千元或一萬元，並須另加相等於因而少徵收的差餉及／或地租三倍的罰款。

