差點成為五虎將！Theseus 忒修斯爆試鏡角頭

▲成軍10年的Theseus忒修斯，由劉正（右）和翔煜（左）組成，在宣傳新專輯時，翔煜爆料劉正曾試鏡電影《角頭》，差點成為五虎將之一，揭露其不為人知的反差面。（圖／抓馬文化提供）

[NOWnews今日新聞] 成軍10年的雙人團體 Theseus 忒修斯，由劉正和翔煜組成，近期推出第二張專輯《未擇之路（凡勢我）》。在宣傳新歌時，翔煜意外爆料，主唱劉正曾面試過電影《角頭》，差點成為劇中的「五虎將」之一，飾演幫派角色和平常的演唱形象差很大，讓大家看見他不同以往的另一面。

▲Theseus忒修斯在專輯核心歌曲《凡勢》裡，主創翔煜（右）想傳達「自己是陪伴自己到最後的人」的概念，因此MV劇情以現今與昔日對望為核心，提醒大家回望過去，其實並不孤單。（圖／抓馬文化提供）

拍MV時需對嘴 演技成關鍵

這次拍攝MV過程中，兩人主要負責對嘴，也需要演技，但劉正坦言拍攝難度很高，深怕亂動會導致鏡頭失焦，因此非常感謝導演胡瑞財的引導，談到未來若有機會挑戰演戲，兩人也分享了各自的戲劇野心，翔煜笑稱自己長得像公務員，因此想嘗試喜劇，或是挑戰精神狀態不穩定、流浪漢等，與自身形象反差極大的角色。而劉正則表示，希望有機會將他曾學過的冰上曲棍球和街舞呈現在螢幕上，記錄下他心中最帥氣的模樣。

歌曲核心概念 與過去的自己對話

這張專輯的核心歌曲《凡勢》MV，劇情以「現今與昔日對望凝視」為核心概念，提醒人們回望過去時，會發現自己其實並不孤單，因為一路以來都有「過去的自己」陪伴著。這首歌由主創翔煜在從加拿大回台前、前往機場的倒數10分鐘內完成，他希望藉由歌詞提醒大家：「自己一定會是那個陪伴自己活到最後的人。」



而《凡勢》這首歌圍繞著「如果當初不做這個決定，人生會不會有所不同」的核心思想，翔煜說，他每半年就會有這種心情，因為每半年就得看一次公司的財務報表，而劉正則感傷地分享了一個與親人相關的故事：「他曾打了十幾通電話給我，我最後一通才接到，如果當初第一通就接起來，感覺結局會不一樣。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

忒修斯翔煜「公廟世家曝光」！算命逼婚下場超慘 挑對象只看八字

5月熱唱／陳奕迅連開6場「對尬田馥甄、陳冠希」 4樂團輪番炸裂

F.I.R飛兒樂團大馬開唱！粉絲驚「成員都不認識」臉書急關留言區