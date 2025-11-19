已公開的中國3A遊戲大作懶人包整理！《黑神話：悟空》熱潮後 這些新作成為焦點

從 2024 年 8 月遊戲科學所開發的《黑神話：悟空》席捲全球後，許多玩家與媒體都在關注接下來中國大陸的 3A 單機遊戲發展，因此該遊戲也被視為中國大陸遊戲產業邁向國際市場的重要里程碑。許多中國大陸的遊戲開發團隊也逐漸嶄露頭角，紛紛公開備受期待的單機遊戲。接下來，Yahoo 奇摩遊戲編輯將為大家整理那些已經公開、尚未推出的中國大陸單機遊戲大作。

已公開的中國 3A 單機遊戲大作列表：

主要介紹已經正式公開的 PC、主機平台買斷制單機遊戲，不包含行動裝置，除非遊戲沒有確認登陸平台。不特別區分獨立遊戲團隊，同時以 3D 遊戲，加上畫面精緻程度等判斷。

🔶《湮滅之潮》－時間未定：PC、PS5

由 Eclipse Glow Studio 開發，《湮滅之潮》啟發自《亞瑟王》的新奇幻動作冒險遊戲，除了自己的戰鬥外，主角將能召喚兩隻幽靈騎士協同戰鬥，不同的幽靈騎士將會有攻防不同風格的技能與招式，更換與配合選擇出自己最佳的戰鬥方式。

🔶《代號：錦衣衛》－時間未定：PC、PS5

由成都蒼墨資訊科技離憂團隊開發，讓玩家體驗到武俠養成元素的動作遊戲，並且注重互動玩法和劇情內容。

🔶《失落之魂》－2025 年 8 月 29 日：PC、PS5

中國遊戲開發者楊冰帶領的 UltiZero Games 開發，入選 PlayStation 中國之星計畫的 ARPG。踏上史詩般的冒險之旅，從異次元入侵者手中拯救你的妹妹和全人類。使出連鎖閃電般的快速連擊，學習新的能力，並在快節奏、動態的戰鬥中升級你的武器，對抗強大的敵人和巨大的首領。

※ 更新：製作人在 4 月底宣布遊戲仍需要時間最佳化，因此從原訂 5 月 30 延期至 8 月 29 日發售

🔶《唐傳奇：琵琶行》－時間未定：PC

由維塔士旗下成都工作室開發，主打 FPS 潛行玩法。Bilibili 宣傳影片。

🔶《昭和米國物語》－2025 年內：PC、PS5

由中國大陸鈴空遊戲開發的 ARPG，講述在昭和66年，日本憑藉強大的經濟實力，買下了大半個美國。並且隨著移民潮將日本文化不斷帶入，兩種不同的文化在這裏激烈碰撞與融合，一幅未曾設想的「昭和美國」景色就此出現。

🔶《明末：淵虛之羽》－2025 年內：PC、PS5、Xbox Series X/S

由靈澤科技開發，是一款類魂 ARPG，玩家化身為無常，一位失憶的女俠，在遭受可怕的羽化症折磨的同時重拾自己飄渺的過去。探索巴蜀的黑暗深處，打倒敵人以獲得新技能並強化武器裝備。

🔶《潛閾限界》－時間未定：PS5

由蘇州謎匣數娛開發，遊戲以第三人稱射擊為基礎，結合砍殺元素的獨特戰鬥系統。與神秘少女並肩作戰，體驗豐富多彩的戰鬥和史詩般的 BOSS 戰。在永恆的循環中，尋找宇宙的真相以及拯救世界的機會。

🔶《影之刃 零》－時間未定：PC、PS5

由 S-Game 開發的 ARPG，《影之刃》系列新作《影之刃 零》，扮演名為「 Soul」的精英刺客，被陷害謀殺團長的元凶，在追捕中受重傷，儘管獲得一位神秘的治療師所救，但生命僅能再維持66 天。 現在，他必須與強大的敵人和非人類的怪物作戰，同時在他的時間耗盡前找出幕後策劃者。

🔶《AI LIMIT 無限機兵》－2025 年 3 月 27 日：PC、PS5

由 Sense Games 開發的後啟示錄廢土科幻 ARPG，在一次次死亡與重生中，不斷挑戰來自多方勢力的強敵異獸，從猛烈的攻勢之中抓住破綻，全力以赴來贏得勝利，繼續末日旅途。

🔶《達巴：水痕之地》－時間未定：PC、PS5

由上海暗星遊戲開發，入選 PlayStation 中國之星計畫的魂系 ARPG。講述了一名擁有人類外形的泥偶，在世界瀕臨崩塌之際，於古格群城之中追蹤水之殘片的去向，並在擊敗敵人的過程中，發現世界以及自身的答案的故事。

🔶《黑暗世界 因與果》－2025 年 3 月 27 日：PC、PS5

由 POLLARD STUDIO 開發，是一款設定在反烏托邦世界中的第一人稱電影式心理驚悚遊戲。利維坦公司無處不在，故事發生在1984年的東德，然而，眼前的一切似乎並非表面看起來的那樣簡單。

🔶《抵抗者》－時間未定：PC

由浩湯科技開發，遊戲是以 1940 年代的中國為背景的第一人稱射擊遊戲，融合了諜戰解迷和動作射擊元素。力求還原當時中國的風貌以加強玩家代入感，並且將會有豐富的槍械系統、遊戲章節會跨越中國不同戰場、玩家會扮演不同的身份投入到抵抗侵略者的行動中。

由網易遊戲開發，是一款單機 、 歷史、 戰爭策略遊戲。 在無縫連續、真實還原的3D沙盤地圖上，玩家可以自選視角、以自己的意志重演三國。計劃登陸創意工坊鼓勵玩家製作遊戲mod，以古中國這片大地為舞臺，創造更多創意的玩法。

🔶《神舞幻想 妄之生》－時間未定：PC

由網元聖唐旗下北京九鳳開發，接續《神舞幻想》系列新作，採用即時戰鬥模式，融入場景互動與破壞，飛簷走壁的輕功系統以及無縫終結技等內容，將帶來截然不同的遊戲體驗與樂趣。

🔶《古劍奇譚四》－時間未定：PC

由網元聖唐開發，2021 年宣佈後尚未有新資訊。

由圖森未來開發，確定為開放世界遊戲，使用 Unreal Engine 5 重現金庸武俠小說中的傳奇角色和超過 120 的經典場景，打造超高自由度的武學系統，讓玩家可以隨意進行搭配。

