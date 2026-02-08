宏福苑大火發生已逾兩個月，居民長遠安置方案有待研究。

大埔宏福苑大火發生至今逾兩個月，居民目前最渴望落實長遠安置方案。房屋局長何永賢昨表示，政府已收集超過九成居民意見，需時進行分析；強調會盡量開放不同選擇，但不能給「有衝突的選擇」，並以「情理兼備」原則平衡各方利益。她提及，居民現時可獲2年的租金津貼，一旦決定原址重建宏福苑，預料到2035年才可入伙，若未來8年間持續提供津貼，可能引起社會討論。

何永賢昨在電視台節目表示，就宏福苑居民長遠安置方案，在現時的不同選項中，收購需時最短，設計收購價時，以「情」行先，但同時亦要公道、合理；居屋或綠置居方法，亦要留意現時有不少對居屋有需求，同時須平衡處理。她坦言，明白居民希望盡快返回單位，但7幢受災樓宇損毀嚴重，竹棚須由「最專家的專家」檢視，亦要考慮工人安全，希望居民明白工作的難度。

對於房屋局獨立審查組(ICU)負責監管居屋維修工程，何永賢指，居屋售出後，業權在業主手上，應以私樓看待，由屋宇署負責，但早年考慮屋宇署工作量，當局才成立ICU，但仍跟隨屋宇署制度及要求工作；強調ICU會將所有與大火相關資料，交給宏福苑大火的獨立委員會調查。

宏福苑火災成立的獨立委員會早前召開指示會議，坊間有人關注宏福苑居民未有法律代表。民青局長麥美娟指，合安管理現時作為宏福苑的管理人，公司及其法律顧問早前有出席指示會議，亦將出席聽證會，有需要時會就法團共同利益提供資料；若個別業主擬提供相關資料，可直接向獨立委員會提交。她又指，合安正與前管理公司交接，程序由於較一般情況複雜，需時預計會較長。

另外，簡樸房條例下月生效，劏房須符合指定要求，才可轉為簡樸房繼續營運。何永賢稱，料不會出現大規模短期逼遷情況，除日前長沙灣義華大廈業主收回單位，百多戶劏房戶受影響，未接獲其他類似求助。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009989/已收集宏福苑九成居民安置意見-何永賢-要平衡各方需求?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral