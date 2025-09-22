許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
對方已讀不回就焦慮爆棚？心理師揭「童年創傷」作祟，3招找回安全感
「對方正在輸入…」突然消失，怎麼會讓人心慌？
有些人看見訊息沒有回覆，就會腦補最糟情境，甚至一連發出二、三十條訊息追問。心理師指出，這背後可能與「客體恆常性缺失」有關。這個概念源於嬰兒心理發展：當看不見玩具時，就以為玩具不存在。若童年經歷父母爭吵、離家或忽冷忽熱，長大後容易難以相信「愛是穩定存在的」，當對方一時沉默，便被解讀成「被拋棄」。
許多人將秒回視為愛的證明，未讀紅點成了焦慮來源。心理師提醒，這並非小題大作，而是「內在小孩」在尋求安撫。
要重建安全感，可嘗試3個方法：
1.接納焦慮，練習辨別真實與腦補：把「可能的原因」寫下來，例如「在開會」與「不愛我」並列，減少單一災難想像。
2.建立退路基地：透過拼圖、煮東西等專注當下的行為，或想像安心場景，轉移對回訊的依賴。
3.與伴侶建立小儀式：像是出門前說聲「今晚很忙，明早一起吃早餐」，讓彼此在短暫分開時仍能感受到穩定。
心理師強調，客體恆常性缺失不是缺陷，而是過往創傷留下的訊號。當能對自己說「這次我陪你一起面對不安」，便是療癒的開始。
延伸閱讀
女生必看！6個「撿回快樂」的小技巧，這些小事竟對抗憂鬱超有幫助
其他人也在看
黑朱古力有效逆轉脂肪肝、降血糖？日本肝臟專家以案例揭真相：每天吃5小塊即可？
當許多人把朱古力視為「發胖元兇」時，有研究指朱古力竟可以守護肝臟健康與穩定血糖。聽起來是不是不太真實？然而這卻是被臨床案例證實了的事實。根據日本醫師的觀察，適量攝取黑朱古力確實能在短短一個月間改善脂肪肝數值，甚至能抗氧化、抑制食慾、平穩血糖，以下即揭開黑朱古力逆轉脂肪肝的真相。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
28歲Hailey Bieber以10億美元賣品牌「救老公」？從明星太太到女企業家，靠一支潤唇膏令身價「自我升級」
Hailey Bieber 多年來被貼上多項標籤，包括「星二代」、「Justin Bieber 老婆」等，當眾人認為她只是個花瓶，她卻儲備實力運用自己的優勢，打造出自己的 10 億美金美妝王國。一起來看看這位實力總比低估的「模特兒」，憑一支潤唇膏「自我升級」並成為女創業家！Yahoo Style HK ・ 1 天前
唐綺陽星座運勢／水瓶年輕桃花來臨！ 處女「工作分身乏術」請放過自己
星期一火星進入天蠍，從弱勢位來到強勢位，天蠍座若能好好運用這個機會，將有望爆紅、變得更加活躍；不過火星同時具有傷害性，所以天蠍座要注意刀火燙傷，脾氣也可能變得比較急躁些。此外，火星天蠍會帶動大家討論遺產、保險金、理財、政府預算等與「大筆錢財」相關的話題。姊妹淘 ・ 15 小時前
泡麵控注意！醫師教3招「健康吃法」 第一步90%的人都做錯了！
首先，很多人最容易忽略的就是「第一道湯水要倒掉」！泡麵在沖泡過程中，麵體上的油脂與部分鈉含量會溶在第一次的熱水裡，如果直接吃下肚，等於把多餘的鹽分和油脂全都喝光光…，建議把第一道水倒掉再重新加熱水，不但能降低鈉與油脂的攝取，也能讓麵條更清爽。除了換水這招，...styletc ・ 17 小時前
樺加沙襲港｜何永賢等人視察公屋、簡約公屋及過渡性房屋應對超強颱風情況
【Now新聞台】超強颱風「樺加沙」逐漸逼近香港，房屋局、房屋署、承建商、物業管理團隊，嚴陣以待。房屋局局長何永賢先後到安泰邨、黃大仙上邨及薄扶林華景街地盤，了解防風準備。其中在安泰邨，工作人員檢查緊急應變裝備車、固定及鎖好戶外裝備、在電梯和機房等高風險位置已放好沙包，並加固天台的太陽能板；黃大仙上邨也有類似工作，並在連接低窪地鐵口的廣場入口設置水閘，以免超強颱風連帶的暴雨湧向地鐵。何永賢表示，在路過房屋局過渡性房屋項目「可悅居」，見到該項目的職員與屋邨物管人員檢查和清理排水渠，清理容易阻塞渠道的淤泥，又並會提醒居民關好窗戶、做好防範等。至於有不少棚架的薄扶林華景街地盤，其地理位置相對當風，現場有承建商陸續在做防風措施，包括撤走雜物、捲起棚架上的隔音布，並將陸續收起紗網，盡量減低風阻。同時，棚架還有額外的鋼架加力，進一步加強整個棚架的抵禦力。另外，房屋局副局長戴尚誠到彩興路簡約公屋視察，看到彩興路的工友積極清理排水渠，在大玻璃上貼上膠紙，以及在適當位置設置沙包，做好一切防護。 #要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
杏林在線｜長者體味
【Now新聞台】隨著年紀增長，很多長者身上會散發出一種獨特的氣味，坊間稱為「老人味」。究竟為何會出現這種情況？今集《杏林在線》請來港大醫學院臨床醫學學院，內科學系名譽臨床助理教授任家強，跟我們講解，在飲食及護理上怎樣改善這個情況。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 10 小時前
59歲劉嘉玲根本逆生長！和小鮮肉出遊「年輕狀態」超驚人 網讚：美到發光
59歲的香港影后劉嘉玲近日在社群平台分享節目《一路繁花2》錄影合照，狀態維持得宜，引發熱議。她身穿藍色格子襯衫搭配牛仔褲，頭戴鴨舌帽和墨鏡，整體看起來神采奕奕，膚況緊緻透亮，完全看不出已接近花甲之齡，粉絲留言大讚「美到發光」、「根本逆生長」。姊妹淘 ・ 15 小時前
iPhone Air 雖薄但易修，電池、USB-C 均可輕鬆更換
緊接著上週的 MagSafe 尿袋拆解報告，iFixit 現在終於也完成了對 iPhone Air 本身的維修評價。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
小一入學2026丨港島區小一「自行分配學位」熱門學校超收情況一覽
2026年度小一「自行分配學位」即將開始，就歷年資料顯示港島區 / 九龍區 / 新界區熱門小學中，過去都不乏超額收生的情況，有學校更超出預算的50%學額。有見及此，為求家長能夠及早計劃「自行分配學位」及「統一派位」的選校方向，本文綜合了往年港島區熱門學校超收的情況，給家長們作參考。Yahoo 親子 ・ 8 小時前
mandycat office：還我lunch time
食飯就食飯啦，開咩會啫，無論啲資料定嘢食都消化唔到啦！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 23 小時前
轉季容易脫髮？中醫教3個頭髮毛囊的生長週期，推介「轉季養髮湯」養髮食療湯水預防轉季髮絲危機｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
原來轉季會容易脫髮？註冊中醫師楊明霞博士，會教大家食療方法幫助預防轉季脫髮問題。醫言窈窕 ・ 21 小時前
宋智孝44歲「沒特別保養」仍有白嫩水煮蛋肌！公開4大懶人養膚訣竅：最重要是清潔
身為韓國演藝圈著名的自然系美女，宋智孝的保養方法其實出乎意料地簡單。她曾在節目中分享，自己並沒有特別投資昂貴的保養程序，甚至坦言：「我沒有特別做皮膚管理，也沒有在這方面花太多錢。」那麼，她的好膚質究竟是怎麼來的呢？讓我們一起來看看她的保養哲學。姊妹淘 ・ 16 小時前
強積金用戶資料「送中」？網傳積金局資料送佛山整合 積金易批不實：用戶數據存香港境內伺服器
【Yahoo新聞報道】有自稱是積金局員工在社交平台發帖，指積金局以提升效率為由，將大量強積金資料外判予佛山服務商做資料整合，形容是「將香港人嘅個人資料送中」，擔心一旦個人資料外洩，難以問責，帖文掀起熱議。積金局積金易平台有限公司回覆《Yahoo新聞》查詢時，駁斥有關謠傳不實及誤導，強調所有用戶數據及資料儲存於香港境內伺服器，並受到高規格保安措施保護。《Yahoo新聞》亦曾聯絡發帖網民，但暫未回覆。Yahoo新聞 ・ 1 天前
單身久了，是寂寞還是選擇？獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇｜周靈山《只在你心頭》
獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇，更是一種對自己最大的誠實。Yahoo Style HK ・ 1 天前
超颱「樺加沙」逼近 港鐵稱颱風期間會在安全情況下盡量維持服務
【on.cc東網專訊】因應天文台預期吹襲香港的超強颱風「樺加沙」將對本港天氣帶來顯著影響，港鐵今日(22日)表示，颱風期間港鐵會在安全的情況下盡量維持服務。當8號熱帶氣旋警告信號生效時，港鐵服務會大致維持正常，而港鐵巴士則會在8號信號生效3小時後暫停。on.cc 東網 ・ 21 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 20 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 15 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 1 天前