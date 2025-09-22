對方已讀不回就焦慮爆棚？心理師揭「童年創傷」作祟，3招找回安全感

「對方正在輸入…」突然消失，怎麼會讓人心慌？

有些人看見訊息沒有回覆，就會腦補最糟情境，甚至一連發出二、三十條訊息追問。心理師指出，這背後可能與「客體恆常性缺失」有關。這個概念源於嬰兒心理發展：當看不見玩具時，就以為玩具不存在。若童年經歷父母爭吵、離家或忽冷忽熱，長大後容易難以相信「愛是穩定存在的」，當對方一時沉默，便被解讀成「被拋棄」。

許多人將秒回視為愛的證明，未讀紅點成了焦慮來源。心理師提醒，這並非小題大作，而是「內在小孩」在尋求安撫。

​要重建安全感，可嘗試3個方法：

1.接納焦慮，練習辨別真實與腦補：把「可能的原因」寫下來，例如「在開會」與「不愛我」並列，減少單一災難想像。

2.建立退路基地：透過拼圖、煮東西等專注當下的行為，或想像安心場景，轉移對回訊的依賴。

3.與伴侶建立小儀式：像是出門前說聲「今晚很忙，明早一起吃早餐」，讓彼此在短暫分開時仍能感受到穩定。

心理師強調，客體恆常性缺失不是缺陷，而是過往創傷留下的訊號。當能對自己說「這次我陪你一起面對不安」，便是療癒的開始。

